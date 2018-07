Une blessure à un petit orteil le freine, en plus d’un calendrier chargé au cours des prochains mois l’ont poussé à laisser sa place.

Depuis quelques années, j’ai un problème avec un pied, ça apparaît après quatre ou cinq heures d’entraînement. Je compense et ça me donne des ampoules. Je voulais y retourner parce que c’est le 40e anniversaire, mais la préparation pour ce genre de course est difficile, tant pour l’entraînement que la famille , a-t-il confié en entrevue à l’émission Y’a des matins.

Performant à Lake Placid

Malgré sa blessure, Pierre Lavoie est parvenu à se hisser au premier rang de sa catégorie (55-59 ans) au Ironman de Lake Placid en fin de semaine, en complétant les 3,9 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course en 10 h 14.

C’est cette performance qui lui a permis d’obtenir un nouveau laissez-passer pour l’épreuve d’Hawaï. Il a participé plusieurs fois à cet Ironman, dont à la 20e édition des Championnats du monde.

J’ai performé, mais j’ai performé avec de la douleur ce qui n’est pas habituel pour moi. C’est un signe peut-être. Pierre Lavoie, triathlète

Pierre Lavoie ajoute qu’il se prépare pour des projets reliés au Grand défi Pierre Lavoie en Europe, cet automne.