Cette somme permettra à l’organisme à but non lucratif d’assurer la gestion et l’administration d’un nouveau programme intitulé Affluents maritime.

Ce dernier aidera différentes organisations à réaliser des projets visant à protéger des cours d’eau et leurs écosystèmes.

Pour être admissibles, les projets devront notamment être issus du plan directeur de l’eau d’un organisme de bassins versants et répondre aux objectifs de la Stratégie maritime du Québec en matière de développement durable.

Le programme d’aide financière ciblera en priorité des actions liées à la gestion des sédiments, la pérennité des ressources halieutiques et la protection des milieux naturels riverains.

Les territoires d’intervention d’Affluents maritime sont les suivants : Le bassin versant d’un affluent navigable du fleuve Saint-Laurent

L’embouchure d’un affluent principal du fleuve Saint-Laurent

Le bassin versant d’un affluent non navigable du fleuve Saint-Laurent

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec recevra une aide financière annuelle pouvant atteindre 1,5 million de dollars pour les années 2018-2019 et 2019-2012.

Cette aide sera versée par l’intermédiaire du Fonds bleu.