Le présentateur Normand Harvey en fait l’annonce au Téléjournal du 26 juillet 1978.

Le premier bébé-éprouvette à voir le jour est de sexe féminin. La veille, Louise Brown est née à l'hôpital d’Oldham, en Angleterre, quelques jours avant son terme. La mère et la fille sont en parfaite santé.

Le biologiste Robert Edwards et le gynécologue Patrick Stiptoe, à qui l’ont doit cette première fécondation in vitro, ont procédé à une césarienne.

De Londres, le journaliste André Manderstam donne quelques détails sur cette percée médicale.

On apprend notamment que les Brown ont signé un contrat d’exclusivité avec un grand journal britannique. Pour la somme de 600 000 dollars, le Daily Mail a droit à la première photo du bébé et au récit des parents.

Au-delà de l’intérêt médiatique, le premier bébé-éprouvette suscite l’espoir chez des couples infertiles aux quatre coins du monde.

Les docteurs Edwards et Stiptoe affirment en conférence de presse que cette méthode de fécondation in vitro est le fruit d’une dizaine d’années de recherche.

La communauté scientifique se demande à présent : comment les médecins britanniques ont réussi cette fois une technique tentée sans succès depuis plusieurs années?

Il y a bien longtemps que l'on évoque le bébé-éprouvette. Cette émission de L’Homme devant la science du 30 janvier 1962 en témoigne.

L’animateur et vulgarisateur scientifique Fernand Seguin y aborde différents aspects de la procréation assistée.

Dans le domaine de la fécondation in vitro, des expériences sont en cours, mais elles n’ont donné aucune démonstration probante.

Au cours de l’émission, il est aussi question de parthénogenèse et de clonage.

Fernand Seguin soulève les problèmes d’éthique de ces potentielles expériences sur l’humain. Il en discute avec le biologiste Jean Rostand, son mentor.

L’animateur ne semble cependant pas trop inquiet des dérives de ces techniques et accorde une large partie de son exposé à la sexualité des espèces vivantes.

« Toujours, la grande loi biologique de l’amour et du désir portera les sexes l’un vers l’autre », affirme-t-il.