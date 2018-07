Matthew Hebb, 22 ans, et Earle Stewart, 59 ans, ont été retrouvés mort en décembre 2012. Photo : Facebook

En mars 2017, Elmer Percy Higgins et son épouse Karen Marie Higgins ont été arrêtés et accusés des meurtres au deuxième degré de Matthew Hebb et Earle Stewart.

Les deux hommes avaient été retrouvés morts dans les décombres d’un édifice d'Halifax, le 12 décembre 2012.

L'un des accusés, Elmer Higgins, est mort le 11 février 2018 à 65 ans, des suites de problèmes de santé chroniques. Les accusations contre Karen Higgins avaient été abandonnées quelques jours avant le décès de son mari, la Couronne estimant qu’elle ne réussirait pas à la faire condamner.

Exception pour un cas inhabituel

Normalement, les récompenses promises pour aider à résoudre un crime ne sont payées aux informateurs que lorsqu’un suspect est condamné. Le ministère de la Justice a fait une exception dans ce cas-ci.

La mort de l’accusé est une situation inhabituelle pour le ministère qui, se fiant sur les recommandations des autorités, estime que les chances de voir l’accusé condamné étaient élevées grâce aux informations reçues. L’individu ayant contacté la police méritait donc cette récompense, juge le gouvernement.

Deux autres récompenses versées pour la résolution de meurtres

Melissa Peacock, 20 ans, a été assassinée en 2011. Photo : Service policier d'Halifax

Le programme des crimes majeurs non résolus de la Nouvelle-Écosse offre depuis 2006 des récompenses en argent pour des informations permettant de résoudre certains crimes non élucidés. Le programme a mené au versement de trois récompenses en 12 ans.

Une récompense était offerte depuis janvier 2016 pour les meurtres de Matthew Hebb et Earle Stewart, qui étaient jusque là non résolus depuis plus de trois ans.

En 2014, un informateur a reçu 150 000 $ pour les informations ayant permis de résoudre le meurtre de Melissa Peacock, survenu en 2011. Dustan et Joshua Preeper avaient entraîné la femme de 20 ans dans les bois, où elle avait été poignardée. Les deux frères ont été condamnés à la prison à vie.

Ryan Matthew White, 21 ans, a été abattu à Halifax en 2010. Photo : novascotia.ca

En mars 2016, un citoyen a reçu 150 000 $ pour les informations ayant mené à l’arrestation et à la condamnation à la prison à vie de Kale Gabriel, coupable d’avoir abattu Ryan White en 2010 à Halifax.