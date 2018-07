Les organisateurs indiquent que le changement de calendrier permettra aux fabricants d’autos ainsi qu’aux autres participants de livrer une exposition et une expérience plus dynamique, car elle ne sera pas tenue qu’à l’intérieur du Centre Cobo au centre-ville.

L'événement se tiendra durant un mois où la température est plus clémente. Les organisateurs disent que le changement aidera à réduire les coûts, car les exposants n’auront pas à installer leurs kiosques durant la période des Fêtes.

Détroit continuera d’être une plateforme globale pour l’industrie de l’auto et l’une des plus significatives au monde pour le dévoilement de nouveaux modèles de voiture. Rod Alberts, directeur du Salon de l'auto de Détroit

Depuis cinq ans, Détroit se fait beaucoup couper l'herbe sous le pied par le salon de Las Vegas , dit Benoit Charette, propriétaire et rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile.

En entrevue avec Yves Dubuc à l'émission de Radio-Canada Windsor, Matins sans frontières, M. Charette a expliqué que le salon de Las Vegas était au départ un salon de technologie, mais qu'il présente de plus en plus d'expositions automobiles.

Selon M. Charette, la croissance de l'industrie à l'événement de Las Vegas a fait mal au Salon de l'auto de Détroit depuis les trois dernières années. Une aile complète du salon de Las Vegas est vouée aux kiosques automobiles et pratiquement tous les constructeurs automobiles sont là , dit-il.