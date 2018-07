Depuis 7 h lundi, seulement les services essentiels sont en fonction en cas de bris du réseau d'aqueduc, d'égout ou advenant un bris de la chaussée. Un opérateur réseau veille également à l'inspection et au contrôle de la qualité de l'eau, des stations de pompage et des étangs aéré. La collecte des déchets résidentiels sera cependant effectuée aux quatre semaines et celle des déchets commerciaux aux deux semaines.

Exceptionnellement, les camps de jour seront conservés pour la semaine, mais seront annulés la semaine prochaine si la grève se poursuit. La bibliothèque et la piscine municipales sont quant à elles fermées.

On s'entend qu'une grève, ce n'est jamais plaisant. On n'aime pas la grève. On va faire notre possible pour ne pas que ça dure longtemps, assure la mairesse de Cookshire-Eaton , Sylvie Lapointe.

Huit rencontres ont eu lieu jusqu'à maintenant entre les deux parties sans que ceux-ci parviennent à dénouer l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Le climat de négociation demeure bon, au dire de la mairesse.

Il y a eu des pourparlers, des choses acceptées, d'autres non. À la dernière réunion, la partie patronale a dit non aux choses demandées par le syndicat , explique la mairesse de Cookshire-Eaton, Sylvie Lapointe.

Selon elle, les demandes salariales des employés sont cependant « exagérées ».

On a un budget de 8 millions de dollars. On a une masse salariale à respecter pour l'année et ce qu'ils demandent est vraiment au-delà de notre capacité de payer. Pour l'indemnité de départ, ils souhaitent deux jours de salaire par année d'ancienneté. On trouve que c'est exagéré , soutient la mairesse.

