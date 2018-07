Un texte de Camille Laventure

Yoga sur le canal

Yoga sur le canal Photo : Facebook/Yoga sur le canal

Cinq jours par semaine, pendant tout l’été, vous êtes invité à faire du yoga extérieur tout près du canal Lachine, au parc Madeleine-Parent, pour la modique somme de 5 $ par séance. Les professeurs de Moksha Yoga Griffintown dirigeront les cours.

Les classes sont très variées, en plus d’être adaptées pour tous les âges et niveaux. Rendez-vous sur la page de l’événement Facebook pour les détails et le calendrier hebdomadaire.

Équipement : apportez votre tapis et votre bouteille d’eau.

Prix : un don de 5 $ est suggéré.

Réservation obligatoire : non

Séance de yoga immersif de la Virée classique OSM

Yoga immersif gratuit de la Virée classique de l'OSM Photo : Facebook/Yoga immersif gratuit

Le yoga immersif combine les mouvements du corps et la musique. Cet événement est donc un sympathique complément à la Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Cette séance de yoga se déroulera le 2 septembre prochain, de 10 h à 11 h, à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme (le passage souterrain multimédia) de la Place des Arts. La classe sera donnée par Yoga Sangha.

Équipement : le tapis est fourni; apportez votre bouteille d’eau.

Prix : gratuit

Réservation obligatoire : oui; inscription à l’adresse yogatribes.com

Lolë White Tour

Lolë White Tour de Montréal Photo : Facebook/Lolë White Tour Montréal

Le White Tour est couru partout où il s’arrête dans le monde, y compris à Montréal, depuis sa création en 2012. Son but est de célébrer la paix, l’espoir, l’égalité et l’unicité. Dans la métropole, l’événement aura lieu à la fois au quai Jacques-Cartier et à la Scena, le 18 août. Les classes principales sont données de 10 h à 12 h, mais plusieurs activités et cours de yoga sont offerts entre 7 h et 14 h 15. Bien sûr, les participants doivent être vêtus de blanc!

Matt Holubowski sera présent au quai Jacques-Cartier pour offrir une ambiance musicale de doux folk aux yogis en action.

Équipement : le tapis est fourni; apportez votre bouteille d’eau.

Prix : forfaits à partir de 54 $, incluant la séance de 10 h à 12 h; il est possible d’ajouter des activités et des classes à 35 $ chacune.

Réservation obligatoire : oui; inscription à l’adresse lolewhitetour.com.

Sessions yoga, méditation et tai-chi au Belvédère soleil

Sessions yoga, méditation et tai-chi Photo : Facebook/Belvedère soleil

Tous les vendredis et dimanches jusqu’à la fin du mois d’octobre, rendez-vous au belvédère Soleil du mont Royal (à ne pas confondre avec le chalet du mont Royal) pour des cours gratuits de yoga et de méditation ou de tai-chi.

À l’horaire le vendredi : une séance de yoga « coucher de soleil », de 20 h à 21 h 30. La nature du cours du dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30, est variable; renseignez-vous sur les différents cours offerts selon la date sur l’événement Facebook.

Équipement : apportez votre tapis et votre bouteille d’eau.

Prix : gratuit

Réservation obligatoire : oui; réservez votre billet sur le site d’Eventbrite (le lien est sur l’événement Facebook).

Yoga sous les arbres

Yoga sous les arbres Photo : Facebook/POP Spirit

Tous les lundis jusqu’au 20 août, un cours de yoga en plein air est donné au parc Baldwin, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. Débutants comme habitués sont les bienvenus à cet événement gratuit qui en est à sa quatrième année.

Les classes ont lieu de 17 h 30 à 18 h 30 et sont dirigées par la fondatrice de l’entreprise POP Spirit, Marie-Ève B.

Équipement : apportez votre tapis et votre bouteille d’eau.

Prix : gratuit

Réservation obligatoire : non

Visitez notre portail consacré aux vacances