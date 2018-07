Le match en question s'est déroulé le 17 juillet dernier et mettait aux prises les deux associations qui composent les ligues majeures, soit l'Américaine et la Nationale. Même si le match s'est déroulé à Washington et que la quasi-totalité des équipes est américaine, l'hymne national canadien a été joué puisque les Blue Jays de Toronto font partie de la ligue.

Il est peu commun d'entendre le Ô Canada chanté dans les deux langues à l'extérieur du Québec lors d'évènements sportifs. David Grenon précise toutefois que ce n'est pas la ligue majeure de baseball qui a décidé que l'hymne serait bilingue. Il explique qu'il représentait les Forces armées canadiennes, elles-mêmes représentant le Canada, pays officiellement bilingue, et que les Forces armées interprètent toujours l'hymne dans les deux langues.

Une exception existe : lors des matchs des Jets à Winnipeg. Les sections en français et en anglais de l'hymne sont alors modifiées afin que les partisans puissent faire résonner le fameux « True North » à la Place Bell MTS.

L'hymne national, un défi particulier

Bien que le sergent originaire de Chibougamau ait déjà interprété l'hymne national pour des évènements sportifs comme des matchs des Blue Jays ou l'équipe de soccer de Toronto, c'était la première fois qu'il participait à un évènement d'une telle envergure. C'était une expérience qu'il qualifie d'extraordinaire.

Lorsqu'on arrive dans un évènement comme un match d'étoile comme celui-là, tout est exposant 10. David Grenon, membre de la Musique de l'Aviation royale canadienne

David Grenon note que peu importe l'importance de la foule ou du match, le fait d'interpréter l'hymne national et de représenter à la fois le pays ainsi que l'armée canadienne l'oblige à donner une bonne performance. C'est d'autant plus important que les performances sont filmées et se trouvent maintenant sur les réseaux sociaux à perpétuité.

Le chanteur professionnel et professeur de chant dit bien connaître l'hymne national, tout en notant les difficultés qu'il présente et le fait qu'il est impossible de plaire à tous.