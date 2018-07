Un texte d'Alain Rochefort

Présenté sous le thème « Une profession pas de frontière », le Congrès annuel et l’exposition de la FBI National Academy Associates se tient pour la deuxième fois seulement en dehors des frontières américaines.

Gilles Martel, officier retraité de la SQ, est à l’origine de la tenue à Québec de cet événement organisé par la plus importante affiliation de représentants de forces de l’ordre au monde. Seuls des policiers chevronnés y sont invités.

« Ce sont des gens qui ont obtenu un certain niveau dans leur carrière. Des promotions ou qui sont des gestionnaires et ils viennent ici dans un contexte de formation continue », explique M. Martel.

Thèmes abordés

Une multitude de sujets y sont traités : prévention de la criminalité, les techniques d’enquête, l’intervention de la police s’il y a un tireur actif, le rôle de la police au 21e siècle, la criminalité reliée aux gangs de rue, le terrorisme ainsi les nouvelles technologies au service des policiers et comment les intégrer, par exemple.

Des policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec et du Service de police de la Ville de Montréal sont notamment sur place pour bénéficier de ce partage de connaissances.

« La criminalité ne connaît pas de frontière, donc les corps policiers ont intérêt à collaborer le plus efficacement possible dans le partage de l’information, ajoute M. Martel. C’est une bonne façon de dire qu’on exerce tous le même métier, le but est d’assurer la sécurité au sein de nos communautés ».

L’événement qui rassemble 900 participants génère des retombées économiques d’environ 2 millions de dollars dans la capitale. La candidature de Québec fut retenue détriment de Boston.

Le Congrès se termine mardi.