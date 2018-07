La fusillade s'est déroulée vers 22 h à l'intersection des avenues Danforth et Logan. L'assaillant serait âgé de 29 ans, il n'est pas clair s'il s'est enlevé la vie ou s'il est mort sous les balles des policiers. Son identité n'a pas été dévoilée par les autorités.

Les témoins décrivent une scène de terreur et d'hystérie dans le quartier.

Akif Unal vit dans le quartier où la fusillade s'est produite. Il se dit inquiet pour sa famille. « Ma femme panique, elle est à la maison, elle va rester à l'intérieur aujourd'hui », explique-t-il.

Originaire de Turquie, M. Unal ne pensait pas qu'un tel événement pouvait se produire à Toronto.

Je suis un immigrant, je viens d'un endroit où il y a beaucoup de terreur, j'aurais espéré que ce soit plus calme et paisible ici, mais les choses sont ce qu'elles sont. Akif Unal, résident du quartier Riverdale

Une autre résidente du quartier, Kelly Swartz, estime que cela « va prendre du temps avant de se sentir à nouveau en sécurité ».

Une scène de terreur

Tanya Wilson est la gérante du studio de tatouage Skin Deep Tattoo qui se trouve sur l'avenue Danforth. Elle était sur le chemin de sa boutique quand elle a entendu les coups de feu. Elle raconte avoir ensuite vu deux personnes blessées se diriger vers son magasin.

Ils avaient été touchés par balles, alors je les ai fait descendre les escaliers, j'ai mis des gants et j'ai essayé de m'en occuper du mieux que je pouvais. J'ai éteint les lumières et fermé les portes parce que je ne savais pas ce qui se passait [dehors]. Tanya Wilson, gérante du studio Skin Deep Tattoo

Les ambulanciers ont ensuite pris le relais pour conduire les deux victimes, blessées aux jambes selon Mme Wilson, à l'hôpital.

De son côté, Carrie Lahey raconte qu'elle soupait avec son petit ami au restaurant 7Numbers quand elle a vu un homme tirer sur une femme. « Nous étions assis en terrasse, et nous avons entendu des coups de feu, alors nous avons couru vers l'intérieur, il est entré dans le restaurant et a tiré sur la fille juste en face de moi », dit-elle.

Un autre témoin, Jeff, dit avoir vu le tireur s'approcher d'un restaurant et sortir un pistolet noir. « Il zigzaguait, se dirigeait vers un groupe de personnes et commençait à tirer vers des cibles faciles », précise-t-il.

Réactions des politiciens

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a partagé ses condoléances dans un message sur son compte Twitter.

Mes pensées accompagnent les personnes touchées par la tragédie qui a eu lieu la nuit dernière sur l'avenue Danforth. Je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Les Torontois sont forts, résilients et courageux, et nous les appuierons en cette période difficile. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 juillet 2018

De son côté, le chef du NPD à Ottawa, Jagmeet Singh, a écrit que son « coeur saigne pour Toronto ».





Mon cœur saigne pour notre Toronto



je suis atterré par les nouvelles qui arrivent de Danforth



nos cœurs se tournent vers les personnes touchées par cette terrible fusillade et vers tous les premiers répondants après cette violence tragique — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) 23 juillet 2018

Le premier ministre de l'Ontario, Doug, a également réagi le soir de la fusillade. « Je suis de tout cœur avec les victimes de l'horrible acte de violence survenu à Toronto. Merci à tous les premiers intervenants [qui ont agi] rapidement pour aider tous ceux qui sont touchés », a-t-il publié sur son compte Twitter.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en Ontario, Ralph Goodale, a réagi sur twitter.

Nuit tragique sur la rue #Danforth à Toronto. Merci aux premiers répondants - policiers, pompiers, ambulanciers - qui se sont précipités sur les lieux. J'ai communiqué avec le bureau de @johntory; la @TorontoPolice mène l'enquête sur cet acte d'une brutalité insensée. — Ralph Goodale (@RalphGoodale) 23 juillet 2018

Le député provincial du quartier Toronto-Danforth, Peter Tabuns, a partagé ses condoléances par voie de communiqué. « Aujourd'hui, ma communauté lutte pour tenter de donner un sens à cette inexplicable violence qui frappe à nos portes. Danforth est notre maison. Je sais qu'il y a ici une communauté forte, attentionnée et qui restera soudée et nous guérirons ensemble », écrit-il.

La cheffe du NPD, Andrea Horwath, envoie ses pensées aux victimes et à leur famille et salue le travail des premiers répondants, des ambulanciers, des policiers et du personnel hospitalier.

« Danforth est un quartier vibrant, uni par la diversité et la compréhension. Je sais que les familles vont s'entraider, se soutenir et se reconstruire après cet horrible événement. L'Ontario va être auprès d'eux, à chacune des étapes. »

Plus de 220 fusillades à Toronto

Le maire de Toronto, John Tory, s'est pour sa part dit choqué qu'une telle attaque puisse se produire dans la Ville Reine.



Il doit s'adresser au conseil municipal à 9 h 30 lundi. C'est également lundi que le conseil municipal doit parler d'un plan pour lutter contre la violence armée. Il s'agit de la dernière réunion du conseil avant les élections municipales.

Depuis le début de l'année, il y a eu plus de 220 fusillades à Toronto qui ont fait au moins 27 morts.