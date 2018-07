Selon leur étude publiée lundi dans le Canadian Medical Association Journal, leur calculatrice permet aux gens de prédire avec précision le risque d'hospitalisation ou de décès dû à une maladie cardiovasculaire.

« Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, une once de prévention vaut une livre de guérison », a déclaré le Dr Doug Manuel, auteur principal d'une étude et chercheur principal à l'Hôpital d'Ottawa.

Si l'outil estime que le risque d'une personne est, par exemple, de 5 %. Cela signifie que cinq personnes sur 100 ayant des facteurs de risque similaires subiront un événement cardiovasculaire grave au cours de la prochaine demi-décennie.