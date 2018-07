Selon le météorologue Matt Loney d’Environnement Canada, un mercure élevé est normal à cette période de l’année, mais l’étirement de la période chaude de la fin du mois de juillet « tend à fracasser les records », précise-t-il.

Le mercure dépassera 25 degrés et pourrait frôler les 30 degrés sur la côte alors qu’il les dépassera à l’intérieur des terres et Environnement Canada ne prévoit pas de précipitations abondantes.

Parallèlement, une masse d’air humide empêchera les températures de descendre sous les 15 à 17 degrés la nuit, précise M. Loney.

Difficile pour les pompiers

Le temps chaud et l’absence de pluie pourraient nuire au travail des pompiers qui ont lutté toute la fin de semaine contre les feux de forêt dans le centre de l’Okanagan.

Si tous les ordres d’évacuations ont été levés et un brûlage contrôlé a pu être mené grâce aux températures plus fraîches et à la quasi-absence de vent, la situation pourrait changer rapidement, prévient BC Wildfire.

Près de 1000 propriétés sont toujours sous alerte d’évacuation alors que 14 feux sont actifs dans le centre de l’Okanagan.

Agréable pour les vacanciers

Le plaisir des baigneurs fait toutefois contrepoids à la peine des pompiers. Les usagers des plages de Vancouver rencontrés dimanche se réjouissent de l’ensoleillement et des températures élevées.

« J’aime ça! Spécialement sur la plage, c’est merveilleux », s’exclame Mohsen Rowshanaei, qui n’entend pas se plaindre tant que le mercure reste sous 40 degrés.

De son côté, Rasul Vays aime la chaleur, mais il continue de s’y habituer. Arrivé de Moscou il y a 11 ans, il raconte que, pour lui, « 20 degrés c’est déjà super chaud ».