Certains secteurs des parcs Nopiming et Atikaki sont donc inaccessibles jusqu’à nouvel ordre, indique le gouvernement provincial.

Ainsi, la route de canotage qui relie la rivière Bird au lac Elbow ainsi que 19 espaces de camping sont fermés dans le parc provincial Nopiming, alors que la rivière Bloodvein, dans le parc Atikaki est interdite à la navigation.

Mauvaise qualité de l’Air

Environnement Canada a lancé un avis de mauvaise qualité de l’air à cause de ces feux. Celui-ci touche les régions de la rivière Berens, de Bloodvein, de Little Grand Rapids et du parc provincial Atikaki.

Environnement Canada recommande à toute personne présente dans ces régions de rester à l’intérieur, d’éteindre les climatiseurs susceptibles de faire entrer la fumée et d’éviter toute activité physique intense.

Les personnes les plus à risque sont les enfants, les aînés, les femmes enceintes ainsi que les gens souffrant de maladie pulmonaire ou cardiaque.

La pluie attendue en soirée dimanche devrait aider à dissiper la fumée.