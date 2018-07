Ce capitaine de l'armée âgé de 63 ans, en tête dans des sondages qui excluent l'ex-président gauchiste Luis Inacio Lula da Silva, qui purge une peine d'emprisonnement, a annoncé son entrée officielle dans la course devant une foule en liesse.

Le plongeon de M. Bolsonaro survient après que les partis centristes ont fait bloc derrière le rival Geraldo Alckmin.

« Une fois de plus, merci à Geraldo Alckmin pour avoir uni la vermine de la politique brésilienne », a lancé M. Bolsonaro, en faisant référence à celui qui a gouverné l'État de Sao Paulo pendant quatre mandats et qui traîne de la patte dans les sondages, à au moins 10 points derrière la droite.

Quelque 3000 partisans, y compris un imitateur du président américain Donald Trump, se sont rassemblés à Rio de Janeiro pour célébrer la candidature du militaire, scander des slogans du candidat et recréer la forme d'un pistolet avec leurs mains.

Les promesses de M. Bolsonaro en matière de lutte contre la corruption et de relâche des lois sur les armes à feu pour combattre le crime font plaisir aux habitants de la métropole côtière, où une vague de criminalité a poussé le gouvernement à intervenir.

Un important scandale de corruption chez le géant Petrobras, qui a mené à un endettement de plusieurs milliards de l'entreprise, a également sapé les forces vives de la ville.

Des leaders des partis centristes soutenant M. Alckmin font même l'objet d'une enquête dans le cadre de ce tentaculaire scandale de corruption et de pots-de-vin.

« Il représente l'espoir. Le peuple brésilien est découragé par toute cette corruption », affirme Gilcemar Jasset, un conducteur d'autobus de Rio de Janeiro qui s'est présenté au rassemblement vêtu d'un costume du politicien d'extrême droite, écharpe présidentielle comprise.

Malgré sa popularité, M. Bolsonaro n'a l'appui que d'une petite frange de la population, ce qui signifie qu'il n'a droit qu'à 10 secondes de temps d'antenne gratuit, un important handicap dans un pays où les publicités télévisées ont un grand impact.

Le candidat a toutefois balayé ces enjeux, préférant parler de sa popularité.

Cet homme politique qui a siégé comme député pendant sept mandats demeure vague quant à ses orientations politiques en matière d'économie, un domaine à propos duquel il a admis connaître peu de choses dans une entrevue publiée samedi dans le quotidien O Globo.

Dimanche, le candidat de l'extrême droite a dit soutenir la privatisation de certaines divisions de Petrobras, sans donner plus de détails, et n'a pas voulu se prononcer sur l'intention récente de 'avionneur Boeing d'acheter une participation majoritaire de la branche commerciale d'Embraer, le fabricant d'avions brésilien.

Par ailleurs, l'avocat qui a gagné une notoriété nationale en participant aux démarches de destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff devrait devenir le colistier de M. Bolsonaro.

Le candidat de l'extrême droite a fait les manchettes avec des commentaires provocateurs sur les minorités, où il a affirmé qu'il ne pourrait pas aimer un fils s'il était homosexuel, en plus de lancer à une députée qu'elle ne méritait pas d'être violée.