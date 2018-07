La population de chevreuil (ou cerfs de Virginie) dans une grande partie du nord de la province est encore trop faible pour soutenir une saison de chasse.

Pourtant, la province a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle allait octroyer 1300 permis supplémentaires, jusqu'à concurrence de 3400 pour la saison de chasse automnale.

Les zones de gestion de la faune 4, 5 et 9 qui ont été fermées en 1993 ne rouvriront pas. Ces zones comprennent Kedgwick, Campbellton, Dalhousie, Bathurst et l'extrémité nord-est de la Péninsule acadienne.

Kevin Craig, un biologiste de la faune au ministère du Développement de l’énergie et des ressources, indique que les hivers rigoureux dans la région ont affecté le nombre de chevreuils.

La population a décliné à la fin des années 1980 et au début des années 1990 et elle ne s'est pas rétablie au point où nous croyons que nous pouvons avoir une saison de chasse durable , explique-t-il.

Kevin Craig, biologiste de la faune au ministère du Développement de l’énergie et des ressources. Photo : Radio-Canada

C’est souvent dû à la saison hivernale. Kevin Craig, biologiste de la faune, ministère du Développement de l’énergie et des ressources

André Mercier, un chasseur de Balmoral, abonde dans le même sens. Il dit que la neige est une cause majeure de la faible population, mais que la coupe à blanc a également un rôle à jouer.

Il n'y a pas de bois, donc pas d’habitat , ajoute-t-il.

Selon André Mercier, cela crée beaucoup de tensions entre les chasseurs dans la province, notamment entre anglophones et francophones.

Il dit que comme certains animaux, les chasseurs deviennent souvent territoriaux quand quelqu’un entre dans leur espace .

Les chasseurs désignent souvent une zone comme la leur et vont même jusqu’à appâter des cerfs avec des pommes, ajoute-t-il.

Quand un autre chasseur pénètre dans la zone, ou pire, y capture un cerf, cela peut mener à des affrontements, illustre M. Mercier, en ajoutant que certaines zones de chasse sont perçues comme des zones anglaises .

Il y a une friction entre les Français et les Anglais , estime le chasseur.