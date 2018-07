D'après un texte d'Ainslie MacLellan, de CBC News

Sous les rayons d'un soleil qui se lève sur une autre journée chaude à Dezhou, en Chine, Ben Wareing tente de garder le moral et de se concentrer sur la tâche à accomplir.

Le jeune homme doit finir de construire une maison complète avec seulement 10 jours à faire, dans le cadre du Solar Decathlon.

Et il ne s'agit pas de n'importe quelle demeure. Les étudiants montréalais construiront une maison à consommation énergétique nette zéro, ce qui veut dire qu'elle doit produire au moins autant d’énergie qu’elle en consomme sur une période d'un an. Ils y arriveront notamment grâce à l'installation de panneaux solaires.

« L'endroit est extrêmement bien isolé. C'est étanche. Nous avons des portes et des fenêtres particulièrement efficaces », mentionne M. Wareing, étudiant au doctorat de l'Université McGill et architecte en chef de Team MTL, la seule équipe canadienne qui participe à la compétition.

« Nous avons porté une grande attention à la conception et à l'orientation de la maison. »

Les concepteurs des plans de la maison « verte » croient que le design pourrait se retrouver dans les rues montréalaises d'ici quelques années. Photo : Team MTL / Facebook

Avantages

L'équipe espère que leur design, inspiré à la fois par les maisons en rangée de Montréal et l'architecture traditionnelle chinoise, sera suffisant pour battre les 21 autres équipes, toutes composées d'étudiants universitaires.

Les Montréalais ont conçu et ont construit leur immeuble dans la métropole, avant de le démonter et de l'expédier en Chine. Cet aspect modulaire de leur design est ce qui, selon eux, rend leur maison unique par rapport à celles de leurs opposants.

Rémi Dumoulin, étudiant à la maîtrise en génie à l'Université Concordia et responsable des dossiers liés à l'ingénierie dans Team MTL, croit que le design inclut également des dispositions « plus innovantes » pour emmagasiner l'énergie produite par les panneaux solaires.

Selon lui, il est possible de revendre l'électricité produite en trop. L'étudiant en génie croit par ailleurs que plus cette technologie sera abordable, plus on la verra apparaître dans les rues de la métropole québécoise.

Le long immeuble étroit possède une cour qui sépare l'endroit en deux logements, de façon à offrir un peu de flexibilité quant à l'utilisation de l'espace par les locataires.

Embûches

L'équipe a également dû surmonter une série d'obstacles : la chaleur accablante, une pluie diluvienne survenue à un mauvais moment et un problème de douanes qui a privé l'équipe de ses outils pendant les quatre premiers jours de la compétition.

« Le traitement de la cargaison a été ralenti. Nous avons dû négocier à travers plusieurs niveaux de bureaucratie », indique M. Wareing.

« C'était passablement traumatisant », ajoute-t-il en riant.

Les autres équipes ont finalement décidé de leur prêter de l'équipement en attendant que les outils soient dédouanés.

« C'est une sacrée aventure pour nous », lance M. Dumoulin.

Nous devons encore donner un grand coup pour atteindre [notre objectif]. Mais nous sommes relativement sur la bonne voie. Ben Wareing, de l'équipe Team MTL