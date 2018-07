C’est le cas du bistro La buvette du centro. Les propriétaires doivent faire affaire avec des partenaires extérieurs pour composter leurs résidus organiques, parce qu’ils n’ont aucun bac brun à leur disposition.

C'est sûr que ça entraîne des défis supplémentaires, ça demande plus de gestion, plus de déplacement et plus de temps , explique l’un des copropriétaires du restaurant, Charles Picard-Duquette.

Charles Picard-Duquette souhaiterait que la Ville offre des bacs bruns aux restaurateurs, mais la mesure est plus compliquée qu’elle semble de prime abord. Les restaurateurs ne sont pas propriétaires de leur immeuble, donc ils n’ont pas de pouvoir sur la gestion de matières résiduelles, révèle la directrice du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, Jacinthe Caron. Il faut rejoindre les propriétaires qui eux ne savent rien des restaurants. On se retrouve avec un clash entre des propriétaires peu impliqués et les restaurateurs qui n’ont pas de pouvoir.

En 2015, un projet pilote avait été mis sur pied pour permettre aux restaurateurs de composter. Six bacs bruns avaient été mis à leur disposition. Trois ans plus tard, il n’y aurait que le Café Croquis et le Centre 24 juin qui utiliseraient encore ces bacs.

La propriétaire du Café Croquis est satisfaite du projet pilote et composte ses matières organiques depuis plusieurs années. Par contre, la collecte du compost ne se fait qu’une seule fois par mois durant l’hiver, contrairement à une fois par semaine durant l’été. Pour nous ce n'est pas suffisant avec un restaurant. Après deux semaines il faut mettre malheureusement le compostage aux poubelles , complète la propriétaire, Sylvie Drouin.

Des recommandations formulées

En juin dernier, Le conseil régional de l'environnement de l’Estrie (CREE) a déposé un rapport avec des recommandations pour la Ville.

Au centre-ville de Sherbrooke, il n'y a pas beaucoup d'espace. Une des recommandations est de voir comment on peut regrouper certains restaurants ou commerces ensemble pour avoir le moins de bacs possible et faciliter le passage des camions , mentionne Jacinthe Caron.

Selon Jacinthe Caron, il reste encore de la sensibilisation à faire auprès des restaurateurs pour qu’ils adoptent le compostage dans leurs habitudes.

Le CREE estime que plus de 3000 tonnes de matières organiques produites par année par les commerces du centre-ville pourraient être valorisées.

Un des objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles du Québec est d'interdire l'enfouissement de matières organiques à compter de 2020.