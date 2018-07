Mais la tâche est doublement difficile cette année pour l’organisme Beagle Paws, contraint à venir en aide à un plus grand nombre de chiens qu’à l’habitude.

Beagle Paws vient de recevoir 14 chiens dans les deux dernières semaines seulement. C’est deux fois plus qu’à l’habitude. La moitié de ces nouveaux venus sont des beagles abandonnés par les chasseurs. Les autres sont des chiens de races ou de croisements divers, abandonnés par leurs gardiens.

« Avoir un chien, c’est plus que de simplement lui donner de la nourriture et de l’eau », dit Sheila Lewis, qui a fondé Beagle Paws en 2003.

Mme Lewis explique que plusieurs des nouveaux pensionnaires affichent certains problèmes comportementaux. « Ce qu’on remarque, c’est que beaucoup de gens achètent des chiots et ne les socialisent pas convenablement », dit-elle.

La présidente de l’organisme de bienfaisance croit que plusieurs personnes ne réalisent pas, avant d’acheter un animal, à quel point élever un chiot demande du temps et de l’effort.

Un chien Beagle. Photo : iStock

Ces prétendus « mauvais chiens », qui aboutissent chez Beagle Paws, n’ont pas à devenir comme ça, martèle Sheila Lewis.

« Il est important que tous les chiens reçoivent une socialisation et des stimulations adéquates dès le départ, et ça doit continuer tout au long de leur vie », explique-t-elle.

Si ce n’est pas le cas, ajoute Mme Lewis, les chiens développent des peurs et de l’anxiété qui les rendent incapables de supporter des situations nouvelles et des changements au sein du foyer. En conséquence, on voit apparaître certains problèmes comportementaux.

Dans le cas des beagles, plusieurs d’entre eux sont négligés à Terre-Neuve-et-Labrador et gardés à l’extérieur, alors que leur poil court les protège mal contre les éléments. Selon Beagle Paws, un mythe laisse aussi croire faussement à certains chasseurs que d’affamer un beagle le rend meilleur pour la chasse.

L’organisme n’a pas de refuge à proprement parler. Il peut héberger temporairement cinq ou six animaux, mais guère plus. L’objectif est de trouver des familles d’accueil pour ces chiens le plus rapidement possible.

Sheila Lewis et le chien Gideon, un beagle. Photo : Radio-Canada/CBC/Fred Hutton

« Plusieurs de nos chiens n’ont jamais vécu dans une maison auparavant. Cela leur donne donc la chance de s’habituer à un environnement familial, une routine », dit Mme Lewis. Ceci permet d’en connaître un peu plus au sujet du chien, et de trouver ensuite la meilleure personne ou la meilleure famille pour l’adopter.

Avec cette hausse des chiens abandonnés, Beagle Paws travaille d’arrache-pied pour leur trouver des foyers d’accueil, de surcroît en plein milieu de l’été, alors que plusieurs des bénévoles habituels sont en vacances à l’extérieur, et que les pensions pour animaux des environs sont pleines.

Sheila Lewis invite les personnes intéressées à être famille d’accueil temporaire pour l’un de ces chiens à remplir le formulaire (en anglais) sur le site Internet de Beagle Paws. C’est l’organisme qui fournit aux familles d’accueil la nourriture du chien et le matériel nécessaire, et qui paie les frais de vétérinaire.

Avec les informations de Maggie Gillis, CBC