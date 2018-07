Quelques minutes plus tôt, Randal Grichuk avait cogné un circuit de deux points contre Brad Barch pour amorcer la remontée. Solarte a puni Tanner Scott (1-2) avec sa claque dans la gauche.

John Axford (4-1) a hérité de la victoire et Tyler Clippard s'est occupé de la neuvième manche pour ajouter le sauvetage à sa fiche.

Les Orioles ont pris l’avance 4-1 en début de huitième manche à la suite d'un double d'un point de Renato Nunez contre Axford et d’une erreur du joueur de deuxième coussin des Blue Jays, Lourdes Gurriel fils.

Solarte a aussi frappé un double d'un point plus tôt dans la rencontre. Les Blue Jays (46-52) ont porté à 9-1 leur fiche contre les Orioles cette saison.

Jonathan Schoop a procuré une avance de 2-1 aux Orioles (28-72) en sixième manche lorsqu'il a réussi une claque en solo contre Joe Biagini. Jace Peterson a aussi poussé un coéquipier au marbre pour les visiteurs.

J.A. Happ a mis fin à une séquence de trois revers et n'a pas été impliqué dans la décision. Il s'agissait de son premier départ depuis qu'il a effectué ses débuts au match des étoiles mardi soir, à Washington. Happ a accordé un point et quatre coups sûrs aux frappeurs adverses en cinq manches.

Andrew Cashner a obtenu le départ pour les Orioles. Il a donné un point, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Solarte a ouvert le pointage pour les Blue Jays en quatrième manche lorsqu’il a envoyé Kendrys Morales à la plaque avec un double après deux retraits.

Les Orioles ont répliqué en début de cinquième manche quand Peterson a réussi un simple au champ droit qui a nivelé la marque.