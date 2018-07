L'organisation estime que cette édition a attiré plus de 80 000 festivaliers.



Côté spectacle, les prestations de Sean Paul, d’Éric Lapointe et de la formation Three Days Graces ont attiré des milliers de festivaliers.

C’était un match parfait. Robert Hakim, pdg, Festival des bières du monde de Saguenay

Un représentant fait découvrir ses bières à deux passantes. Photo : Radio-Canada

Le beau temps a été profitable pour les 65 microbrasseurs présents lors de l'événement. La chaleur a cependant repoussé plusieurs visiteurs en après-midi.

On a perdu certainement de l’achalandage le jour, mais on l’a regagné en soirée et amplement. Robert Hakim, pdg, Festival des bières du monde de Saguenay

Le producteur s’attaque maintenant au Festival international des rythmes du monde qui débute dans moins de deux semaines.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Entrevue avec Robert Hakim