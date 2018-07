Un texte d’Alexandre Duval

Avec cette pièce, l’auteur et metteur en scène David Bouchard voulait s’adresser aux familles de Québec sans qu’elles aient à se déplacer pour entendre son histoire.

« C'est de prendre Les galoches du bonheur puis de l'emmener aux enfants de la ville de Québec directement, dans leur parc, gratuitement », résume-t-il.

Les galoches du bonheur est une pièce qui raconte l’histoire d’une petite fille qui vient de perdre sa mère et qui doit surmonter cette épreuve avec son père.

« La fée du bonheur doit les aider à retrouver leur joie de vivre à l'aide d'une paire de galoches enchantées », explique David Bouchard.

David Bouchard, auteur et metteur en scène, Les galoches du bonheur Photo : Radio-Canada

À travers cette pièce, il sera beaucoup question d’écoute d’autrui et du chemin qui mène au bonheur, explique l’auteur.

Friand d'histoires

David Bouchard raconte que petit, il était très friand d’histoires, ce qui explique peut-être en partie son intérêt pour le théâtre jeunesse.

Pour moi, c'est vraiment profond, l'importance de s'écouter et de se raconter des histoires. David Bouchard, auteur et metteur en scène

« Je me souviens qu'il n'y a rien qui me faisait plus plaisir, quand j'étais jeune, que mes parents me racontent une histoire. »

Liste des représentations : 22 juillet : parc Jean-Roger-Durand, Loretteville, 10 h

25 juillet : parc Lyonnais, Charlesbourg, 19 h 30

27 juillet : parc Jean-Guyon, Beauport, 19 h 30

28 juillet : place L'Éphémère, Saint-Roch, 14 h

5 août : parc Réal-Cloutier, Saint-Émile, 15 h 30

9 août : parc Durocher, Saint-Sauveur, 17 h 45

11 août : place Maizerets. Maizerets, 13 h

17 août : centre communcautaire Lebourgneuf, Lebourgneuf, 17 h 30

18 août : lieu historique national Cartier-Brébeuf, Limoilou, 13 h 30

Avec les informations de Camille Simard