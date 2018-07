« Pour mes membres, il y en a que ça fait deux semaines qu'ils doivent faire la danse de la pluie et qui espèrent que ça tombe », a dit Simon Durand, directeur exécutif de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO).

Le temps sec des dernières semaines a eu un impact sur les cultures d'un bon nombre d'agriculteurs, qui feront face à des pertes, selon M. Durand. « La majorité des producteurs ont terminé le deuxième coup de foin et il y en a plusieurs qui vont avoir eu le quart du rendement espéré », a-t-il soutenu.

Simon Durand affirme que le développement des plantes prend du retard lorsqu'il y a un manque d'eau. « Si les retards accumulés sont trop grands, il est possible que les plantes ne comblent pas le retard et qu'on ait des productions avec des rendements sous la normale », a-t-il indiqué.

Quand le rendement est plus faible, cela peut faire en sorte d'augmenter les coûts. Les producteurs laitiers, par exemple, pourraient être forcés d'acheter du foin de producteurs d'autres régions.

À savoir comment les agriculteurs composent avec les conditions météorologiques, M. Durand explique que c'est avec « le plus de bonne humeur et de tolérance possible ».

Une bonne nouvelle, selon la SOPFEU

Le mois de juillet a été très occupé jusqu'à maintenant pour la SOPFEU, particulièrement dans les régions du Pontiac et du Témiscamingue, reconnaît l'agente à l'information de l'organisme, Mélanie Morin. La pluie est donc une « bonne nouvelle », selon elle.

Dimanche, en Outaouais, un seul incendie de forêt était en activité depuis plusieurs jours, mais il était maîtrisé, a assuré la porte-parole.

Environ 400 pompiers de l'extérieur du Québec ont aidé à combattre les flammes des feux de forêt de la province jusqu'à maintenant cette année. Certains provenaient d'États américains et d'autres, des provinces de l'Ouest canadien.

