Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Marie-Christine Rioux

La dernière soirée des Grandes Fêtes est l'occasion de faire rayonner des artistes de la scène québécoise.

La tête d'affiche, Marc Dupré, y interprétera notamment un duo avec sa fille. Ma fille chante avec moi dernièrement. Ça fait qu'on se voit plus souvent. Ce sont des beaux souvenirs , raconte le chanteur québécois.

Marc Dupré réserve des surprises aux festivaliers. Photo : Radio-Canada

Le souvenir que j’ai des spectacles que j’ai donnés ici, à Rimouski, c’est toujours le fun. Marc Dupré, auteur-compositeur-interprète

Marie-Mai prend part à la dernière soirée des Grandes Fêtes de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Marie-Mai interprétera quatre chansons et présentera pour une première fois devant public son nouveau titre. Ça fait quatre ans au moins que je ne suis pas venue ici, puis j’avais hâte , souligne-t-elle.



Les gens de Rimouski ne viennent pas juste voir un show. Les gens sont en feu, tout le monde chante les paroles, tout le monde est là pour vraiment vivre une soirée inoubliable , mentionne-t-elle.

Un bilan positif

Selon le directeur général du festival, Sébastien Noël, l'événement gagne en crédibilité et attire maintenant des vedettes internationales.

Pendant les quatre jours du festival, des artistes de la scène internationale sont venus présenter des spectacles. Notamment, il y a eu Redfoo de la formation LMFAO, Sean Paul et Rodger Hodgson.

M. Noël mentionne que les Grandes Fêtes conserveront toutefois toujours une place de choix pour les artistes québécois francophones. C'est sûr et certain qu'on va garder le cap là-dessus. C'est important pour nous parce qu'on vit au Québec, quand même. Évidemment, les gens veulent voir des groupes internationaux, mais on a du gros talent ici au Québec , ajoute-t-il.

Une foule de festivaliers a pris part aux Grandes Fêtes de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Selon l'organisation, le festival a attiré sensiblement le même nombre de festivaliers que l'année dernière, soit 80 000. Les Grandes Fêtes de Rimouski seront de retour l'an prochain pour une 13e année.