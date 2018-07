Justin Trudeau a nommé Pablo Rodriguez comme nouveau ministre du Patrimoine canadien cette semaine. Mélanie Joly a été réaffecté au poste de ministre des langues officielles, de la francophonie et du Tourisme.

Ces changements soulèvent des questionnements parmi les organismes acadiens et les réactions sont partagées par rapport à cette nouvelle répartition des pouvoirs au sein du gouvernement.

Est-ce que la séparation des responsabilités des langues officielles entre deux ministères sera à l'avantage des minorités linguistiques? Robert Melanson, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, a des réserves.

Alors je crois que ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. Tout était sur le même ministère et était sous le même toît et je pense que ça devait faciliter les communications. Si c'est séparé ça va peut-être avoir l'effet inverse. Robert Melanson, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

De son côté, Louise Imbeault, présidente de la Société Nationale de l'Acadie, voit ce remaniement ministériel d'un bon oeil.