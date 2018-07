Un texte d’Alexandre Duval

« On s'est dit maintenant, on va animer le parvis de l'église à l'ancienne! », lance Dominique Bernard, responsable du développement de public et de la promotion à la Maison de la littérature.

Tous les dimanches, de 13 h 30 à 16 h, le conteur Jacques Hébert viendra raconter trois histoires au public, qui pourra profiter du nouvel aménagement du parvis, avec ses tables et ses chaises.

Mme Bernard explique que l’endroit est idéal pour divertir le public et l’emmener dans un univers folklorique, en prenant avantage du patrimoine du Vieux-Québec.

Il doit nous raconter quelque chose où il va s'accrocher, de temps en temps, dans le Vieux-Québec [...] pour faire des liens avec la place, avec la mission de la Maison de la littérature Dominique Bernard, responsable du développement de public et de la promotion à la Maison de la littérature

Dominique Bernard, responsable du développement de public et de la promotion à la Maison de la littérature Photo : Radio-Canada

Célébrer le quotidien

Rencontré lors de sa première journée de service sur le parvis, ce dimanche, le conteur Jacques Hébert se disait très heureux de pouvoir se produire à cet endroit.

« J'ai grandi dans un petit village, à Leclercville dans Lotbinière, dit-il. On avait l'habitude d'aller à l'église le dimanche alors le parvis, c'était un endroit idéal pour faire du social! »

M. Hébert dit vouloir « faire passer un bon moment aux gens », notamment en leur rappelant des souvenirs du passé.

C'est un petit peu de célébrer la mémoire des géants du quotidien d'autrefois [...] Prendre le quotidien, mais le magnifier, aussi. Jacques Hébert, conteur

Jacques Hébert, conteur Photo : Radio-Canada

Chaque dimanche, l’artiste offrira les mêmes trois contes : un dans lequel il chante, un qui se veut plus sombre et un autre qui se veut plus léger.

Andrée Yergeau, une spectatrice, dit avoir fait des apprentissages à travers les histoires du conteur, bien qu’il soit parfois difficile de déterminer ce qui relève réellement de la réalité et ce qui relève du conte.

« J'ai apprécié énormément, indique une autre spectatrice, Jacqueline Laquerre. C'est très bien. Ça nous fait revivre dans le passé! »

Les « Contes du parvis » ont lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, l’activité se tient simplement à l’intérieur de la Maison de la littérature.

Avec les informations de Camille Simard