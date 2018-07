Un texte de Laurence Royer

Steve Duchesne, qui a aidé les Red Wings de Détroit à remporter la Coupe Stanley en 2002, et le joueur de la Ligue américaine de hockey (AHL), Pierre-Cédric Labrie, seront sur la glace de l’aréna Guy-Carbonneau cette semaine. Ils partageront leurs meilleurs conseils et leur expérience avec les jeunes hockeyeurs de l’école, explique le directeur de l'école, Alexandre Thibeault.

Ça permet aux jeunes d’entretenir le rêve de peut-être, un jour, jouer dans la Ligue nationale. Alexandre Thibeault, directeur de l'école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis

Alexandre Thibeault est directeur de l'école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L’école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis forme des hockeyeurs depuis plus de 35 ans. Selon son directeur, l’école attire des jeunes de partout sur la Côte-Nord et d’ailleurs au Québec.

Je pense qu’après 35 ans, on a su faire notre réputation. J’ai fait des écoles de hockey à l’extérieur et on a un bon ratio joueur-entraîneur. […] C’est vraiment personnalisé. Alexandre Thibeault, directeur de l'école de hockey Carbonneau/Duchesne/Dykhuis

Les jeunes s'entraînent sur la glace de l'aréna Guy-Carbonneau à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Jusqu’à vendredi, les jeunes participeront à des entraînements sur la glace et à l’extérieur. Ils assisteront aussi à des conférences.

On a aussi des conférences, par exemple sur la nutrition, une kinésiologue du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord qui va venir nous donner des cours, ajoute Alexandre Thibault. Tommy Lapierre va donner des conférences sur les équipements de hockey. On a aussi des activités à l’extérieur. Ça va être une semaine chargée.

L’école de hockey profite aussi de son 35e anniversaire pour moderniser son logo et son site web.