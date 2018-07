Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a profité du passage de ses homologues dans sa région pour les inviter à manger à un endroit cher à son coeur.

C'est une tradition venir ici et en plus mon épouse y a déjà travaillé , explique le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Brian Gallant et sa femme Karine Lavoie au restaurant Coques Frites Chez Léo. Photo : Radio-Canada

Pour les propriétaires et leur équipe, cette petite réception a été toute une expérience.

On a reçu un appel du bureau du premier ministre Gallant il y a environ six ou huit semaines. Ils nous ont dit que les ministres du Canada seraient dans la région pour des réunions et qu’ils voulaient venir dîner ici , indique Catherine Bourgeois, propriétaire du restaurant Coques frites Chez Léo.

La spécialité du restaurant Coques Frites Chez Léo : des moules frites! Photo : Radio-Canada

S'assurer de la sécurité des lieux

La visite des premiers ministres a nécessité une rencontre au préalable avec la police.

Ils nous ont parlé pour nous expliquer ce qui allait se passer puis ils ont vérifié les environs pour être certains que tout était sécuritaire , raconte Alexandra Roy, caissière au restaurant.

Même si ces clients étaient bien spéciaux, le restaurant a insisté pour conserver l'authenticité des plats qu’on y sert.

Catherine Bourgeois, propriétaire de Coques frites Chez Léo. Photo : Radio-Canada

On a décidé qu'on allait faire ça comme Chez Léo. Ils devaient donc prendre leur commande individuellement et être servis comme on fait habituellement. Catherine Bourgeois, propriétaire de Coques frites Chez Léo

Une journée mémorable

Présence policière accrue, des visages qu'on ne voit normalement qu'à la télévision ou dans les journaux, etc. La journée aura été tout sauf normale pour les employés du restaurant.

C'était un petit peu stressant parce qu'ils sont tous arrivés d’un coup. Par contre, ça s'est vraiment bien déroulé. On était plus stressé qu'on aurait dû l’être , se rémémore Mme Bourgeois.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la première ministre de l'Alberta Rachel Notley à leur passage au restaurant Coques Frites Chez Léo. Photo : Radio-Canada

Le restaurant a dû, le temps d'un dîner, fermer sa salle à manger au public, pour des questions de sécurité. Une décision qui a été difficile pour ce commerce local qui compte sur ses clients réguliers.

Les gens étaient quand même contents de voir que nous avions été choisis. On se sent très choyé que l'équipe de Brian ait voulu nous faire cet honneur-là. Catherine Bourgeois, propriétaire de Coques frites Chez Léo

Le restaurant Coques Frites Chez Léo est ouvert depuis plus de 50 ans. Photo : Radio-Canada

Le visage des clients a changé le temps d'un repas, mais l'expérience de manger dans un bon vieux casse-croûte, elle, reste toujours la même.

Avec les informations de Mathieu Massé