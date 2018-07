Selon Tourisme Outaouais, le nombre de visiteurs au centre d'information touristique de Gatineau a augmenté de près de 70 % par rapport à 2016.

L'organisme ne se réfère pas à 2017, étant donné la nature exceptionnelle de cette année-là, marquée par les festivités du 150e anniversaire de la Confédération.

Or, parmi les régions les plus prisées, selon le ministère du Tourisme, on retrouve Québec, Charlevoix, les Cantons-de-l'Est, les Laurentides, mais pas l'Outaouais.

Pourtant, ce ne sont pas les attractions qui manquent à Gatineau, selon Tourisme Outaouais. Le parc de la Gatineau, le Musée canadien de l'histoire, le Festival de montgolfières, la proximité avec Ottawa et les Mosaïcultures sont tous des attractions phares de la région.

Mieux faire connaître l'Outaouais

Selon la conseillère du district de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, il y a toujours du travail à faire pour améliorer l'offre touristique en Outaouais. « On doit mieux faire connaître l'Outaouais, et pour le faire, ça prend des événements », a-t-elle dit.

C'est beau le Québec, c'est beau sur l'ensemble du Québec, mais [l'Outaouais] doit se démarquer. Louise Boudrias, mairesse suppléante de la Ville de Gatineau

Pour France Bélisle, la directrice générale de Tourisme Outaouais, les données démontrent que cette année devrait être faste pour le tourisme dans la région. « Nous savons que plusieurs partenaires ont connu un excellent printemps, jusqu'à juin. La canicule extrême a toutefois eu un impact chez certains », a-t-elle dit.

Mme Bélisle a souligné, par rapport à 2016, une nette augmentation (127 %) du nombre de visiteurs qui se sont arrêtés au Centre d'information touristique de Gatineau dans la semaine du 1er juillet.

Elle a noté que les vacanciers semblent déplacer leurs vacances vers le mois d'août, ce qui augure bien pour la deuxième partie de la saison estivale.

Les retombées de 2017

De l'autre côté de la rivière, Ottawa semble toujours bénéficier des retombées des célébrations de 2017. Tourisme Ottawa note une hausse de près 2 % des touristes par rapport à la même période en 2016, déjà une année record.

« Ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on voit une hausse par rapport à 2016. Donc, on augmente constamment, même pendant nos années ''normales'' », a affirmé Catherine Callary, directrice du développement de la destination à Tourisme Ottawa.

Par ailleurs, cette année, l'organisme observe un moindre engouement pour les États-Unis, les Canadiens semblant privilégier des destinations canadiennes.

Avec les informations de Florence Ngué-No