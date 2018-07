Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Sarah Molaison-Gagné et Éric Godbout ont un seul souhait, fonder une famille.

Ils sont suivis en clinique de fertilité depuis déjà six ans, car le couple présente un trouble de fertilité.

Après avoir essayé en vain l’insémination artificielle à quatre reprises, ils se sont tournés vers la fécondation in vitro.

Depuis l'abolition du programme de gratuité de la fécondation in vitro en 2015, les couples infertiles doivent débourser entre 8000 $ et 15 000 $ pour recevoir les traitements. On était dans ce processus-là quand ils l’ont coupé, on l’a ressenti vraiment. On ne s’attendait pas à payer ça, si on recule de six ans , souligne Éric Godbout.



Des spécialistes en médecine de la reproduction soutiennent qu'il s'agit d'un frein pour plusieurs et que les demandes ont chuté de 60 % au Québec.

L'abolition du programme de gratuité Si le couple a déjà eu un enfant, si l’homme est vasectomisé ou la femme ligaturée, aucun crédit d’impôt n'est accordé.

Les familles dont le revenu s’établit à moins de 50 000 $ par année obtiennent un crédit d’impôt équivalent à 80 % du coût des traitements.

Ce crédit d’impôt diminue jusqu’à 20 % des frais associés aux traitements pour les ménages gagnant plus de 120 000 $.

Sarah Molaison-Gagné Photo : Sarah Molaison-Gagné

Pour cette travailleuse autonome et non propriétaire de maison, obtenir une telle somme auprès des institutions financières n'est pas chose facile, souligne-t-elle. C'est difficile d'avoir du financement, moi je ne peux pas emprunter à une institution financière et je ne suis pas seule dans mon cas , explique Sarah Molaison-Gagné.

Les coûts globaux incluent un seul transfert d'e mbryon. Si mon premier embryon ne fonctionne pas, et que je veux en faire un autre, là, ça coute environ 2000 $ en plus pour faire transférer un autre embryon. À chaque fois les dépenses s'ajoutent, ça peut monter vite , estime-t-elle.

Procréer en déjouant la nature

Sarah Molaison-Gagné et Éric Godbout ont opté pour une page web entièrement dédiée à leur projet de famille. Lorsqu'on est arrivé près du but, tout ce qui est transport, tout ce qui est hébergement, on a eu l'idée de faire une campagne de financement , explique M. Godbout.



À l'aide de la plateforme « OneDollarGift », ils ont lancé au mois de mai dernier la campagne Procréer en déjouant la nature. Leur objectif est de 5000 $.



Mme Molaison-Gagné mentionne qu'elle a hésité au départ à exposer son histoire à qui veut bien l'entendre. Je me dis, peut-être que ça va aider d'autres couples dans la même situation, à faire un pas de plus , ajoute-t-elle.

Quand on a choisi de demander de l’aide, on savait que notre vie privée allait devenir publique. Sarah Molaison-Gagné

Le couple doit parcourir plus de 400 kilomètres pour se rendre à Québec, afin d'effectuer les écographies. Ça, avant, quand c’était payé par le gouvernement, on pouvait faire les écographies à Rimouski. Et là faut aller à Québec , indique Mme Molaison-Gagné.

Deux procédés de FIV Classique : un ovule et un spermatozoïde sont mis en contact dans un milieu de culture. Les embryons formés sont ensuite transférés dans l’utérus.

Avec ICSI : un spermatozoïde est injecté dans un ovule par méthode d’injection intra-cytoplasmique.

Au Canada, le taux d'infertilité à presque doublé en 20 ans. Photo : Radio-Canada/Charles Fortier

Divers groupes de discussion sur la fertilité ont joué un rôle de bonne oreille dans les moments d'épuisement qu'a vécus le couple. Avec tous les examens, les écographies, certaines chirurgies, on comprend que des fois on peut être épuisé et découragé puisque ça n’avance pas aussi vite qu'on voudrait , mentionne M. Godbout.

Ce long processus pourrait bien se conclure à la mi-août. Le couple y entreprendra la dernière étape du processus : la fécondation in vitro avec ICSI.

Sur une période de deux semaines, ils se déplaceront tous les deux jours à Québec pour suivre les traitements. Ils devront débourser la totalité des coûts et espérer que le procédé fonctionne dès le premier essai.