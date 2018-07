Un texte de Francis Bouchard

L'hebdomadaire Northern Times de Kapuskasing sera publié cette semaine pour la dernière fois, après 57 ans d'existence. Sa fermeture a été annoncée le mois dernier par l'entreprise Postmedia.

Le journal Le Nord de Hearst veut combler le vide.

Il y a déjà des clients qui nous appellent (pour de la publicité) alors on voit que la demande est là. C'est certain que nous allons demeurer un journal francophone. On ne sera pas un journal bilingue ou anglophone. Steve McInnis, directeur général des Médias de l’épinettte noire

Selon M. McInnis, il n’est pas question d’avoir des éditions séparées pour Kapuskasing et Hearst, comme avait le journal Le Nord dans le passé.

« Ça va être un (seul) journal. Il va devenir un peu plus régional. On va mélanger les sujets de Kapuskasing et de Hearst », affirme M. McInnis.

Ce faisant, le directeur général veut augmenter le nombre de pages dans sa publication.

Dans les prochaines semaines, on espère embaucher un représentant de ventes et des pigistes dans la région de Kapuskasing.

Selon M. McInnis, il est aussi question d’un partenariat avec la radio communautaire CKGN de Kapuskasing pour l’embauche éventuelle d’un journaliste à temps plein qui travaillerait pour le deux organismes.

De plus, il ajoute que des discussions ont lieu avec le journal Le Voyageur de Sudbury pour permettre aux pigistes de la région de Kapuskasing de contribuer à hebdomadaire qui couvre le Nord de l’Ontario.

Depuis deux ans, le journal Le Nord fait partie des Médias de l'épinette noire, un organisme communautaire qui comprend aussi la radio CINN FM.