Ils sont encouragés par des températures plus fraîches qui ont facilité le travail des pompiers et permis la levée des ordres d’évacuation près de Peachland et Summerland.

« Je constate que les touristes viennent aujourd’hui, dit Sandi Kaufhold, la propriétaire de Peach Pitt, un magasin de fruits à Summerland. Ils ont espoir et se sentent à l’aise ».

Cependant, note-t-elle, des vacanciers continuent d’éviter la région en raison des feux alors que l’été est une période critique pour les commerces de la vallée de l’Okanagan.

Un feu de forêt près de Peachland dans la vallée de l'Okanagan Photo : Radio-Canada/Renée Filippone

Kevin Skrepnek, le porte-parole de BC Wildfire, le service provincial de lutte contre les incendies, rappelle également que les températures avoisineront les 30 degrés Celsius les prochains jours dans la région, ce qui risque de faciliter le déclenchement de nouveaux feux de forêt.

Par ailleurs, Environnement Canada a lancé dimanche matin un bulletin spécial à propos de la « qualité de l'air mauvaise » dans le centre et le sud de l'Okanagan.