Les gestes violents posés par Alexandre Benalla ont été captés par une caméra et ont provoqué la première grande crise politique à secouer le leader français depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier.

Selon le parquet de Paris, Alexandre Benalla et quatre autres personnes ont comparu devant un juge d'instruction dimanche et pourraient sous peu faire l'objet d'accusations.

L'homme de 26 ans pourrait être accusé de violences par une personne chargée d'une mission de service public, d'utilisation illégale d'une vidéo de surveillance et d'usurpation de fonctions.

Une vidéo publiée mercredi par le quotidien Le Monde montre Alexandre Benalla coiffé d'un casque de policier durant la manifestation du 1er mai où l'événement s'est produit.

Le bureau du président Macron a précisé que M. Benalla ne devait qu'accompagner les agents de police à titre d'observateur.

Dans la vidéo, le collaborateur de M. Macron, qui est entouré de membres de la brigade antiémeute, agrippe brutalement une manifestante avant de frapper à plusieurs reprises un manifestant, alors que ce dernier se trouve sur le sol et le supplie d'arrêter.

Les policiers, qui ont tiré le jeune homme de la foule avant qu'Alexandre Benalla ne prenne leur relève, regardent la scène sans intervenir. Alexandre Benalla quitte ensuite les lieux.

Quatre autres personnes en cause

Les quatre autres individus en cause dans cette affaire sont Vincent Crase, qui a travaillé pour le parti politique d'Emmanuel Macron et était aux côtés d'Alexandre Benalla le jour de l'agression, ainsi que trois agents de police soupçonnés d'avoir illégalement fourni des images de l'événement à M. Benalla plus tôt cette semaine.

Alexandre Benalla, qui avait assuré la sécurité de M. Macron durant sa campagne en 2017 et est demeuré proche de lui après son élection, a été congédié vendredi par l'Élysée. Les enquêteurs ont fouillé sa résidence samedi.

L'Assemblée nationale prévoit interroger le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, cette semaine alors que le gouvernement Macron est de plus en plus critiqué relativement aux sanctions initialement imposées à Alexandre Benalla dans cette affaire.