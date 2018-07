Selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, 21 personnes de la Saskatchewan et 59 personnes de l'Alberta sont attendues dimanche dans le Nord-Est.

Ces deux provinces ont déjà fourni des dizaines de pompiers forestiers ainsi que de l'équipement à l'Ontario.

La Colombie-Britannique, qui lutte aussi contre des feux de forêt, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Edouard, Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que les Territoires du Nord-Ouest ont fait de même.

L'aide vient également des États-Unis et du Mexique. Le Minnesota a fourni deux membres du personnel de soutien et une équipe de pompiers forestiers de 20 personnes, et le Wisconsin a envoyé une équipe de 8 pompiers forestiers. À Sudbury, 104 personnes sont arrivées samedi du Mexique et devaient rejoindre dimanche les pompiers qui combattent déjà plusieurs incendies du Nord-Est.

Samedi soir, il y avait 64 incendies de forêt actifs dans le Nord-Est ontarien, dont 7 nouveaux par rapport à la veille et 29 non maîtrisés, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Plusieurs avis d'évacuation demeurent en vigueur dans la région de Killarney et du parc provincial de la Rivière-des-Français en raison du feu Parry Sound 33 qui s'étend sur une superficie de 48 km carrés.

Situation dans le Nord-Ouest

Dans le Nord-Ouest de l'Ontario, la situation semble moins préoccupante que la veille, alors que le ministère recensait samedi soir 76 feux actifs dans la région.

De 70 à 80 personnes vulnérables de la Première Nation de Wabaseemoong ont été évacuées en raison de la fumée causée par l’incendie de Kenora 71 qui se trouve à 26 km au nord de la communauté.

Elles ont été accueillies par la Première Nation de Rat Portage et devraient retourner à Wabaseemoong lorsque la qualité de l'air s'améliorera, précise le ministère.