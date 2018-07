Un texte de Boualem Hadjouti

Elle a commencé à mettre des programmes musicaux depuis une semaine pour une période d'essai de 21 jours.

Le projet a coûté 150 000 $, grâce à des subventions de plusieurs partenaires, dont l'Administration Régionale Baie-James (ARBJ).

La radio diffuse dans un rayon de 40 km autour de la ville de Lebel-sur-Quévillon.

Le président-directeur général, Michel Simard, travaille depuis 4 ans pour faire aboutir le projet.

L'équipe et les citoyens de Quévillon sont super content de finalement avoir une radio ici qui [ne grésille pas]. Michel Simard

C'est un excellent moyen de communication, parce qu'ici souvent, comme dans beaucoup de municipalités, les rumeurs vont vite, avec une radio ça va être possible d'avoir des bulletins, des informations locales, donc pour la ville et les citoyens, ça sera vraiment un point central de communication , explique Michel Simard.

Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

L'arrivée de ce nouvel outil de communication réjouit également le maire Alain Poirier.

C'est vraiment nouveau pour nous et puis on est très fier de ça. Alain Poirier

C'est un moyen de communication qui va me permettre d'aller directement rejoindre les gens, dit-il. C'est un lien que je vais avoir avec les citoyens pour ma part et pour le conseil de ville. Pour nous, c'est une avancée énorme, on change notre manière de faire et on est très heureux de ça.

La nouvelle station de radio qui doit fonctionner avec deux employés est déjà en processus de recrutement d'un animateur.

Elle prévoit lancer sa programmation en septembre prochain.