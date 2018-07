Celle-ci a perçu 690 000 $ en moins d’un an. Le service d’incendie d’Halifax indique que ce sont les systèmes d’alarme incendie des immeubles résidentiels qui sont les plus grands responsables de ces fausses urgences.

L’envers de la médaille, c’est que les amendes plus sévères imposées depuis le 1er août 2017 n’ont pour l’instant pas entraîné une diminution de ces fausses alarmes. Les services d’urgence répondent toujours à environ 3200 fausses alertes d’incendie chaque année.

Une première fausse alarme n’entraîne aucune pénalité. Mais lorsque les services d’urgence se déplacent pour la deuxième fois sans raison valable, une amende de 200 $ est imposée au propriétaire. Ce montant passe à 300 $ pour un troisième incident, puis 500 $ à chaque récidive supplémentaire.

Avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles contraventions, une somme de 295 000 $ avait été perçue pour de fausses alarmes d’incendie. En un peu moins d’un an, Halifax a donc récolté plus du double de cette somme, qui sert à payer les coûts associés au déplacement des pompiers et des premiers répondants.

Camion du service d'incendie d'Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Rob Short

Nombreux sont les propriétaires d’édifices à logements qui refusent de régler le problème, jugeant qu’il est moins coûteux de payer des amendes à la Municipalité plutôt que de remplacer le système fautif, indique Kevin Russell, le directeur général de l’Association des propriétaires de placements immobiliers de la Nouvelle-Écosse.

« Au moins, le système d’avertissement d’incendie respecte le code de prévention des incendies », remarque M. Russell.

En effet, un système d’alarme qui se déclenche sans raison ne signifie pas qu’un propriétaire d’immeuble contrevient aux règlements sur la prévention des incendies. Cela ne signifie pas non plus que le propriétaire néglige la sécurité de ses locataires, puisque le système peut à la fois fonctionner comme il se doit en cas de feu, et se déclencher pour rien en d’autres occasions.

Kevin Russell estime que de remplacer le système d’alarme d’un immeuble à appartements peut coûter plus d’un million de dollars.

Faire brûler des aliments déclenche souvent un détecteur de fumée qui, branché à un système d'alarme incendie, alertera les pompiers. Photo : iStock/vandervelden

Peter Hallinan est pompier volontaire et directeur de l’Association canadienne d’alarme incendie, une organisation sans but lucratif dont l’une des missions est de maximiser l’efficacité et l’utilisation des systèmes d’alarme contre le feu.

Il croit que le nombre élevé de fausses alarmes ne favorise pas la sécurité du public, bien au contraire.

Lorsque trois ou quatre camions d’incendie roulent à toute vitesse à travers les rues de la ville pour répondre à une fausse alarme, illustre M. Hallinan, cela signifie qu’une quinzaine de pompiers se déplacent et ne sont plus disponibles pour répondre aux urgences réelles qui peuvent survenir au même moment.

Faire déplacer sans raison valable une quinzaine de pompiers ne favorise pas la sécurité du public. Photo : iStock/pictore

De plus, les pompiers doivent s’assurer que l’immeuble est sécuritaire et doivent donc passer un certain temps sur les lieux d’une fausse alarme avant de pouvoir quitter.

La plupart des fausses alarmes sont causées par la cuisson des aliments et par de vieux systèmes mal entretenus, estime Peter Hallinan.

Les systèmes d’alarme incendie sont, essentiellement, des ordinateurs. Avez-vous un ordinateur d’il y a 15 ou 20 ans sur votre bureau ? Peter Hallinan, Association canadienne d'alarme incendie

Matt Covey, chef de division à la prévention des incendies aux services d’incendie et d’urgence d’Halifax, aimerait que les propriétaires remplacent les vieux détecteurs de fumée ioniques, aussi appelés détecteurs à variation d’ionisation, par des détecteurs de fumée photoélectriques.

Le chef de division Matt Covey, du service d'incendie d'Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Elizabeth Chiu

Les détecteurs ioniques peuvent confondre de la vapeur ou un repas légèrement brûlé pour un incendie, et déclencher une alarme. Ces appareils risquent aussi de se déclencher si l’humidité est élevée, ou s’ils sont sales.

Il explique que bon nombre d’avertisseurs d’incendie sont conçus pour se déclencher à la moindre chose. « Les rôties qui brûlent déclenchent votre avertisseur de fumée, et s’il est branché à un système d’alarme, il alerte le service d’incendie immédiatement », illustre M. Covey.

Les détecteurs de fumée photoélectriques sont plus précis quand vient le temps de déceler la fumée.

Matt Covey invite les propriétaires d’immeubles ou de résidence à communiquer avec le service d’incendie d’Halifax, où l’on se fera un plaisir, dit-il, de répondre à leurs questions sur les manières de prévenir les fausses alarmes incendie.

Avec les informations de David Burke, CBC