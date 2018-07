L'équipe du laboratoire d’innovation de la côte nord d'Ecotrust, un organisme dédié aux enjeux environnementaux, tente de comprendre pourquoi les produits de la mer locaux sont si difficilement accessibles.

Leur recherche porte notamment sur la présence limitée dans les épiceries de poissons pêchés localement et sur les défis que confrontent les petites entreprises de pêcheurs.

« Parce que c’est une ville côtière, on a tendance à penser qu’il y a de la pêche tout autour de nous et donc, qu’il devrait être facile d’avoir accès aux produits de la mer qui proviennent de la région », soutient Rabia Ahmed, chargée de projet chez Ecotrust. « Mais ici, ce n’est pas le cas. »

D’après elle, le coût élevé du poisson est en partie responsable. Le prix du flétan a beaucoup augmenté ces dernières années, selon Rabia Ahmed, et il s’élève désormais à environ 60 $ le kilogramme à Prince Rupert.

La fermeture de plusieurs usines de transformation est une des raisons qui expliquent les hausses de prix. Une grande partie des poissons et des fruits de mer pêchés à Prince Rupert est envoyée dans des usines à l’extérieur de la région et est ensuite livrée dans d’autres marchés.

Selon la chercheuse d’Ecotrust, la demande pour les produits de la mer locaux est toujours plus élevée que l’offre.