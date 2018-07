La victime de 36 ans n’aura jamais eu le temps de connaître son premier enfant, un garçon né quelques jours après son décès. Jean-Danyel Savard était aussi le beau-père des deux enfants de sa conjointe de Saint-Félicien. Il s’était lié à la ligue des Cool Dad.



Jeff Bessette est l’un des cofondateurs de ce mouvement créé il y a trois ans. Il s’agit d’un blogue et d’une plateforme Facebook qui regroupe des milliers de pères de famille. Ils s’entraident et y partagent les hauts et les bas de leur quotidien.

Son décès tragique a touché vraiment beaucoup d’hommes et de pères dans notre communauté et on se sentait un peu obligé de faire quelque chose. Jeff Bessette, cofondateur de Cool Dad

Jeff Bessette, cofondateur du mouvement Cool Dad Photo : Radio-Canada

Touché par le tragique décès de Jean-Danyel Savard, Jeff Bessette a lancé cette campagne de sociofinancement sur la plateforme gofundme. L’initiative a immédiatement connu du succès auprès des internautes.

Si ça peut mettre un petit baume et donner un coup de main à sa conjointe, ça peut juste être bon. Jeff Bessette, cofondateur de Cool Dad

Plus de 300 personnes ont voulu donner un coup de pouce à la famille éprouvée. Depuis une semaine, plus de 6600 dollars ont été amassés, alors que l’objectif était de 1000 dollars.