En entrevue à RDI, il a exprimé son scepticisme. « J’aurais tendance à penser que personne ne va racheter le projet avant qu’il soit complété, si jamais le gouvernement arrive à le compléter », a-t-il affirmé dimanche matin.

En trouvant un acheteur privé avant le 22 juillet, le fédéral aurait évité de payer 4,5 milliards de dollars pour devenir propriétaire du pipeline en plus d’assumer les coûts de sa construction.

Potentiels repreneurs

M. Pineau estime que plusieurs investisseurs seront intéressés par le rachat de l’oléoduc une fois qu'il sera terminé, car ce genre d’infrastructures produit de bons rendements.

On peut, soit imaginer qu’une compagnie de pipeline rachète ce projet-là, comme TransCanada ou Enbridge, ou alors des fonds de pension qui cherchent à investir dans des infrastructures. Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal

Toutefois, la question qui se pose est celle de la rentabilité à long terme d’un tel projet.

« Est-ce qu’il va y avoir beaucoup de pétrole qui va couler dans ce pipeline-là alors que la lutte contre le changement climatique gagne du terrain et que la consommation de pétrole diminue? », s’interroge M. Pineau. La situation actuelle lui fait quand même garder espoir.

« Dans l’état actuel des choses, la demande de pétrole dans le monde continue d’augmenter, donc les perspectives sont plutôt bonnes pour un tel pipeline. »

Deux facteurs déterminants

Les bénéfices de la revente de l’oléoduc pour Ottawa dépendent des deux mêmes facteurs.

Pour M. Pineau, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter : « Soit on maintient notre consommation de pétrole et dans ce cas-là c’est un bon investissement pour le Canada, mais ce serait catastrophique pour l’environnement […] Soit la lutte contre le changement climatique gagne du terrain et on réduit notre consommation de pétrole. Dans ce cas-là, il est fort possible qu’il y ait moins de pétrole qui soit produit et que ce pipeline soit moins utilisé. »

Contestations fortes au pays

Pour M. Pineau, le plus grand obstacle à la transaction du pipeline est la forte opposition que suscite le projet.

« Les autres compagnies qui pourraient reprendre le pipeline ne seront pas intéressées à faire face à l’opposition et voudraient laisser le gouvernement la gérer », assure M. Pineau.

Ces derniers jours, les manifestations se sont multipliées au pays.

Jeudi, des activistes de l’organisation Greenpeace ont escaladé le mât du stade olympique de Montréal pour protester contre l’expansion du pipeline Trans Mountain.

Vendredi, des opposants déguisés en employés de Kinder Morgan ont gravi les marches du parlement à Ottawa pour tenter de dissuader, une fois encore, le gouvernement d’acquérir l’oléoduc.

En Colombie-Britannique, des opposants occupent un terrain aux abords du terminal de la société Kinder Morgan à Burnaby depuis 2017. Au fil des mois, le camp Cloud, initialement tout petit, a évolué en un bidonville de structures semi-permanentes. L’endroit a été le théâtre de centaines d’arrestations. Les manifestants anti-oléoducs ont annoncé qu’ils étaient prêts à défier un ordre d’éviction ordonné par la Ville; une rencontre est prévue lundi.

Lorsqu’il est interrogé sur les chances que ce dossier soit réglé avant les élections, Pierre-Olivier Pineau répond : « À mon avis, [il n’y en a] aucune, c’est un dossier dont on va parler encore pendant longtemps. »