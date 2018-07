C'est une première pour cet événement qui reçoit des sportifs de partout dans le monde.

Les premiers à recevoir cette distinction sont deux athlètes, trois bâtisseurs et un partenaire lors d'une cérémonie hommage tenue samedi à Val-d'Or.

Il s'agit de Pierre Harvey et Éric Van den Eynde, dans la catégorie des athlètes et Léandre Normand, Claude Pagé et Marc Lemay, parmi les bâtisseurs. La ville de Val-d'Or qui a accueilli 21 éditions a été admise à titre de partenaire.

Marc Lemay Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

D'autres personnes seront également honorées à Rouyn-Noranda et Amos qui vont accueillir l'événement en 2019 et 2020.

Par ailleurs, le Néo-Zélandais Sam Cook de l'équipe québécoise Desjardins Ford, a remporté la sixième étape du Tour qui s'est tenue samedi à Val-d'Or.

Il a devancé les deux cyclistes qui ont dominé le Tour, le Canadien Riley Pickrell et l'Américain Riley Sheehan qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Le 50e Tour de l'Abitibi se termine ce dimanche avec une course sur route de 120 km entre Senneterre et Val-d'Or.