« On a beau faire le ménage, on ne se sent jamais vraiment propre. Dès qu'on se retourne, on trouve de nouveaux excréments alors qu'on vient juste de passer l'aspirateur ! », s'exclame Émilie Couture.

Dans le sous-sol de la jeune femme, trois boîtes à appâts et huit trappes à souris illustrent bien le problème. C'est à son retour de vacances la semaine dernière que son frère lui a annoncé que les désagréables locataires s'étaient établis dans sa résidence du sud d'Ottawa.

Depuis, elle trouve des excréments un peu partout et entend les rongeurs se promener sous l'évier de sa cuisine. Un problème tout à fait nouveau dans son logement, explique Mme Couture.

Un été occupé pour les exterminateurs

« Les souris préfèrent vivre dehors, mais vont trouver refuge à l'intérieur lorsqu'elles ne trouvent pas d'eau », explique le gérant d'Orkin Pest Control à Ottawa, Rob Caron.

M. Caron, qui travaille dans le domaine de l'extermination depuis 25 ans, affirme que la chaleur des dernières semaines a provoqué une augmentation de 20 à 25 % des appels de clients — dont plusieurs qui, comme Émilie Couture, en étaient à leur premier problème de rongeurs.

C'est probablement une des pires saisons, nous avons une véritable augmentation de l'activité des rongeurs à Ottawa. Rob Caron, gérant d'Orkin Pest Control

Le gérant a d'ailleurs dû engager un employé de plus pour mener les opérations d'extermination.

La Ville d'Ottawa dresse un constat similaire et indique avoir reçu 88 demandes de service pour des souris dans des résidences entre le 1er et le 20 juillet.

Dans un courriel, le chef des Services des règlements municipaux, Roger Chapman a indiqué que ce nombre s'élevait à 55 en 2017 et à 47 en 2016 pour la même période.

Fermer les fenêtres et calfeutrer sa maison

L'exterminateur avec qui Émilie Couture a fait affaire a trouvé des petits trous dans une structure en bois au-dessus de la fondation de sa maison.

Rob Caron rappelle qu'un trou de la taille d'une pièce de monnaie suffit pour permettre aux souris de pénétrer dans une résidence.

L'exterminateur conseille aux Ottaviens de s'assurer que leurs moustiquaires sont bien fixés et que leur résidence est bien calfeutrée.