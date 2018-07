D'après un texte de Murray Brewster, de CBC News



Des centaines de secouristes en zones rebelles ont été évacués de la Syrie vers Israël, puis transférés en Jordanie lors d’une opération secrète menée samedi par une coalition réunissant le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada.

Un porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères a confirmé dimanche avoir accueilli 800 Casques blancs syriens « pour des raisons purement humanitaires ». Ils pourront rester pour une période maximale de trois mois avant d'être transférés vers le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni, a-t-il indiqué.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué avoir accueilli des Casques blancs à la demande des États-Unis et des pays européens, parlant d'un « geste humanitaire exceptionnel » pour venir en aide à ces Syriens « dont les vies étaient menacées ».



Le Canada ne serait pas intervenu militairement, mais aurait contribué à l’évacuation de ces Casques blancs, ont indiqué des sources à CBC.



Le gouvernement Trudeau a accepté d’accueillir 50 d'entre eux, ce qui pourrait représenter près de 250 personnes en comptant les membres de leur famille.

Jusqu’à ce jour, ces volontaires et leur famille étaient pris sur un territoire qui était autrefois entre les mains des rebelles. Or, le drapeau syrien flotte depuis la mi-juillet au-dessus de ce berceau de la révolte contre le président Al-Assad, après des attaques répétées du régime syrien, appuyé sur le terrain par les forces armées russes.



La Syrie et la Russie considèrent les Casques blancs – aussi connus sous le nom de Défense civile syrienne – comme une organisation terroriste responsable de la propagation de fausses nouvelles.



La perspective que le territoire où se trouvaient les Casques blancs tombe sous le joug du régime syrien inquiétait les observateurs internationaux, qui craignaient pour les vies de ces volontaires.

Discussions « délicates »

L’évacuation des Casques blancs a fait l’objet de discussions « délicates » depuis la réunion des leaders de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) lors du sommet à Bruxelles. Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, auraient notamment plaidé cette cause auprès de leurs alliés.



Le Canada travaillerait d’ores et déjà avec des responsables de ce dossier aux Nations unies afin d’organiser l’arrivée de ces volontaires et de leur famille au pays au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.



Si le Royaume-Uni et l’Allemagne ont aussi indiqué leur intention d’accueillir des Casques blancs, certaines sources ont fait savoir que d’autres pays devraient emboîter le pas sous peu.



Les États-Unis sont quant à eux muets à ce sujet. Le territoire où se trouvaient les Casques blancs évacués est considéré comme une zone de sécurité sous autorité américaine (safe zone). Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration Trump n’a toutefois pas agi pour renforcer la protection de ces zones.

De son côté, la Russie aurait clairement manifesté sa volonté « d’interroger » les Casques blancs avant qu’ils ne soient évacués de la Syrie, selon une source diplomatique.