L'interpellation de cet individu, qui s'était réfugié dans un Trader Joe's situé dans le secteur de Silver Lake, s'est déroulée sans incident, a indiqué la police de Los Angeles sur Twitter.

Au moins 18 ambulances et 100 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux, ont indiqué les autorités.

Selon un porte-parole de la police, Mike Lopez, le suspect, dont l'identité n'a pas été dévoilée, venait d'abattre sa grand-mère et sa compagne dans le quartier South Los Angeles quand il a été confronté par des policiers.

Au cours de la poursuite qui s'est amorcée, l'individu aurait tiré plusieurs fois sur eux sans en atteindre un seul.

Au moins un policier a riposté.

L'individu a écrasé son véhicule contre un poteau situé à l'extérieur du supermarché avant de se précipiter dans l'immeuble.

Au moins une femme a été blessée et transportée à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie, a dit un porte-parole du Service des incendies, David Ortiz. On ignore comment elle a été blessée.

Plusieurs clients ont pu fuir le magasin. Parmi eux : un homme âgé de 91 ans.

Celui-ci a raconté qu'il se promenait dans le Trader Joe's quand une automobile poursuivie par la police a eu un accident.Il a ajouté que les agents ont tiré vers le conducteur et fracassé les vitrines du magasin. Plusieurs clients se sont alors cachés, d'autres se sont couchés au sol.

Le suspect s'est dirigé vers l'arrière du commerce tout en criant. Le témoin dit ne pas avoir entendu d'autres coups de feu.

Les policiers sont venus le tirer de sa fâcheuse position après une attente d'environ 30 minutes.

D'autres témoins ont rapporté que des clients sont sortis de l'immeuble en passant par une fenêtre latérale et en descendant une échelle.