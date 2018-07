« C'est toujours plaisant de remporter un tournoi dans son propre pays », a soutenu Bianca Andreescu. « On a les encouragements de la foule et ça aide. »

Sa collègue et amie Carson Branstine abonde dans le même sens et elle estime que leur amitié a un impact positif sur leurs performances. « On a passé à travers les bons et les mauvais moments ensemble et ça a continué de se développer sur le terrain. »

Elles affrontaient Chieh-Yu Hsu et Marcela Zacarias. C’est une victoire de 4-6, 6-2 et 10-4 au bris d'égalité qu’ont façonné les Andreescu et Branstine. Les jeunes femmes se partagent une bourse de 1437 $ à la suite de cette compétition de tennis.

Pour sa part, le Canadien Peter Polansky tentait de venger son élimination en simple.

Son coéquipier Darian King et lui se sont bien battus contre les Américains Robert Galloway et Bradley Klahn, mais ont été éliminés dans une défaite de 7-6, 4-6 et 10-8.

Klahn a gagné la finale en double et il va jouer la finale en simple demain contre le Français Ugo Humbert.

Bradley Klahn a éliminé trois Canadiens lors du tournoi (Peter Polansky, Benjamin Sigouin et Brayden Schnur) avant d'atteindre la demi-finale, qu'il a remportée 6-4, 6-1 samedi après-midi contre le Japonais Go Soeda.

Klahn tentera dimanche de remporter son deuxième titre en Outaouais en 2018, puisqu'il a gagné le tournoi Futures l'hiver dernier.

Le dernier à avoir réussi le doublé? Nul autre que Denis Shapovalov l'année dernière. Celui-ci occupe maintenant le 25e rang mondial.

Finale des femmes en simple

La Mexicaine Victoria Rodriguez (302e joueuse mondiale) affrontera l'Australienne Astra Sharma (320e joueuse mondiale).

Sharma a éliminé la Britannique Alicia Barnett 6-1 et 6-2. Rodriguez a battu l'Italienne Georgia Brescia en trois manches 3-6, 6-4 et 6-1.

La finale des hommes devait commencer dimanche à 13 h, mais a été devancée à 11 h en raison des prévisions de pluie.

La finale des femmes suivra celle des hommes.

Avec les informations de Kim Vallière