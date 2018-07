Un texte de Louis Garneau

Des citoyens veulent récupérer des activités traditionnelles qu'ils considèrent légitimes, comme la pêche récréative.

Le maire de Port-Cartier rappelle que cela permet à tout le monde de jouir de la proximité avec la mer. Si on pense au prix que c'est rendu, les familles à faible revenu n'ont plus les moyens de se payer ça , croit Alain Thibault.