Un texte de Boualem Hadjouti

Des équipes de Rouyn-Noranda et de la grande région de Montréal s'affrontent dans un événement sportif qui se tient au parc Mouska.

Au départ, il devait y avoir une vingtaine d'équipes, mais la moitié seulement s'est présentée.

La baisse du nombre de participants n'affecte pas la qualité de la compétition, explique Junior Paquin du comité organisateur.

On est très content pareil, on a un très bon comité organisateur qui a fait de très belles choses, pour montrer aux gens de l'extérieur qu'on sait très bien faire les choses. La qualité est là, on a une belle fin de semaine, les gens sont passionnés, les 5 équipes de l'extérieur qui sont venues vont sûrement retourner avec de beaux souvenirs reassure Junior Paquin.

Junior Paquin organisateur des Championnats provinciaux de Petite ligue Québec de baseball, Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Rouyn-Noranda est représentée par 5 équipes. Pour Junior Paquin, c'est une preuve que le baseball est très populaire dans la région.

Un sport qui attire plusieurs jeunes dont Louis-Gabriel Dorval et Jérémy Quevillon, 9 ans, de Rouyn-Noranda.

Parce que c'est un sport d'équipe, je peux jouer avec mes amis , dit le premier. Ça a plutôt commencé avec mon père, quand il était petit il jouait au baseball, il était plutôt bon. Ce que j'aime dans le baseball, c'est le plaisir, on a du fun à jouer , précise le deuxième.

L'événement sportif prend fin dimanche.