Un texte d’Alexandre Duval

1. Munissez-vous d’un pare-étincelles

Alors qu’une interdiction de faire un feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur sur une bonne portion du territoire québécois, il est essentiel de vous munir d’un pare-étincelles si vous désirez allumer un feu sur les secteurs touchés.

« Ça prend vraiment un contenant qui va être fermé et muni d'un pare-étincelles avec des ouvertures qui sont plus petites qu'un centimètre », explique l’agente à la prévention et à l’information pour la SOPFEU, Émilie Bégin.

De cette manière, vous allez éviter tout risque qu’une étincelle soit projetée hors du feu de camp et qu’elle enflamme des matières combustibles à proximité.

2. Choisissez un emplacement approprié

Avant d’allumer votre feu de camp, il est primordial de choisir judicieusement l’emplacement.

La SOPFEU recommande par exemple d’allumer les feux de camp sur le sable. Mme Bégin explique que la proximité d’un plan d’eau est aussi souhaitable « pour intervenir si le feu s’emballe ou pour l’éteindre lorsque c’est le temps de quitter ».

La SOPFEU recommande de choisir un sol sablonneux pour allumer un feu de camp en forêt Photo : Radio-Canada

Évitez aussi de vous installer à un endroit exposé aux vents ou qui serait trop près des arbres et de votre tente.

3. Dégagez le sol

Si vous n’arrivez pas à trouver un emplacement sablonneux ou rocailleux, Mme Bégin rappelle qu’il est fondamental de nettoyer le sol avant d’allumer un feu de camp.

« Il faudrait s'assurer de tout dégager le sol des matières combustibles, enlever les petits arbustes, les feuilles mortes, et se mettre sur la terre franche. »

Les feuilles mortes, que l’on retrouve un peu partout en forêt, sont particulièrement à surveiller.

Les feuilles mortes peuvent facilement prendre feu, rappelle la SOPFEU Photo : Radio-Canada

« C'est un combustible qui est très volatil. S'il y a moindrement de vent, des tisons et des étincelles pourraient se propager à l'espace environnant et provoquer un feu de forêt. »

4. Gardez de l’eau à proximité

Même si vous vous trouvez près d’un plan d’eau, Mme Bégin recommande de conserver une certaine quantité d’eau à portée de main, comme dans un seau.

La SOPFEU a aussi conçu un « sac à eau » qui se transporte facilement en camping. « Une fois qu'on l'a rempli, on peut le déposer au sol. Il va tenir par lui-même. Il ne va pas déborder », explique Mme Bégin.

La SOPFEU a conçu un sac à eau pour les gens qui veulent faire des feux de camp Photo : Radio-Canada

D’autres matériaux d’extinction, comme du sable, peuvent aussi être conservés à proximité.

5. Assurez-vous que tout est éteint

Une fois votre feu de camp terminé, prenez le temps de vérifier que tout est éteint. Le ministère de la Sécurité publique du Québec recommande entre autres de brasser doucement les braises et d’y ajouter de l’eau ou du sable.

Il est aussi recommandé de vérifier entre les pierres si des braises se sont logées entre les pierres qui se trouvent autour de votre feu.

Assurez-vous aussi que les cendres sont refroidies avant de quitter les lieux, recommande le ministère.

Avec les informations de Fanny Samson