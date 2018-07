Les soeurs espagnoles Cristina et Laura Nicolas ont débarqué aux fermes Terres partagées, à Rogersville au Nouveau-Brunswick, pour des vacances en famille peu conventionnelles

Ma famille ne comprenait pas ce qu'on venait faire ici , souffle Cristina Nicolas.

Cristina Nicolas, une « wwoofeuse » espagnole Photo : Radio-Canada

Dans notre famille, quand on a dit qu’on allait venir ici pendant deux mois, c'était une surprise pour toute la famille. Ils demandaient pourquoi on allait faire ça. Pour eux, ça, ce n'était pas des vacances , décrit-elle.

En échange de leur aide sur la ferme, les deux soeurs sont logées et nourries. Une façon de découvrir un pays différemment.

On mange avec eux, on vit avec eux, etc. , explique Laura Nicolas.

Laura Nicolas, une « wwoofeuse » espagnole Photo : Radio-Canada

Ce sont de petites choses qu'on peut faire quand on habite dans une communauté, de découvrir ce qu'ils font chaque jour, comment ils cuisinent, ce qu'ils pensent, et tout ça est très intéressant , dit-elle.

On surnomme des touristes comme ces deux soeurs des « wwoofers/euses », en référence à l'organisation WWOOF, une communauté mondiale de fermes biologiques qui existe depuis 1971.

Les soeurs Nicolas au travail dans le champ d'une des fermes Terres partagées à Rogersville Photo : Radio-Canada

Une tradition familiale

Pour Holly Fraser de la coopérative Terres partagées, accueillir des visiteurs est une tradition familiale encore plus vieille.

Avant, on accueillait des jeunes en échanges, par exemple , fait-elle valoir.

Holly Fraser, de la coopérative des fermes Terres partagées Photo : Radio-Canada

Tout a commencé avec les parents de mon mari qui était une famille d'hébergement pour un projet de Jeunesse Canada Monde, et puis il y a également eu un programme d’échange avec la Bolivie pendant plusieurs années en 1970 , explique-t-elle.

Dans les Maritimes, plus de 70 fermes accueillent des participants aux motivations multiples.

Avec les informations d’Alessandra Rigano