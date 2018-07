Des records de chaleur ont d’ailleurs été battus vendredi à Bagotville avec 33,5 degrés Celsius. Il s'agissait du point le plus chaud au Canada.

Des enfants s'amusent dans les jeux d'eau de la zone portuaire de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada/Sarah Pedneault

L’été particulièrement chaud et ensoleillé est une bonne nouvelle pour les pisciniers de la région. Chez Piscines Trévi à Chicoutimi, les ventes s'annoncent exceptionnelles.

Ça a redonné un regain de vie avec les chaleurs qu'on a présentement, explique Lyne Lalancette, copropriétaire de la succursale. Au niveau des installations, ça va quand même bien. On est très très content de notre saison.

Piscines Trévi peut vendre jusqu'à 200 piscines pendant un été chaud comme celui-ci.

Depuis le premier mai, je n'ai pas arrêté encore. Je fais deux ou trois installations par jour, puis il m'en reste encore pas mal à installer aussi. On fait ça sept jours semaine! Pascal Mazzei, chef installateur, Piscines Trévi

L'entrepôt de Thermopompe géothermie Saguenay est rempli de commandes pour les clients. Photo : Radio-Canada/Sarah Pedneault

Le même scénario s’observe chez Thermopompe géothermie Saguenay. Une cinquantaine de clients sont présentement sur la liste d'attente et le téléphone sonne sans arrêt.



On ne peut pas se rendre dans la même semaine [chez un client]. Il faut y aller dans l'autre semaine, juste pour aller le rencontrer, voir si le projet est faisable , mentionne le représentant Martin Larouche.

On peut vendre environ de 12 à 15 machines par jour et on a 30 rendez-vous, donc on a de la misère à fournir. On se lève de bonne heure et on arrive le soir tard! Martin Larouche, représentant, Thermopompe géothermie Saguenay

Recommandations

Le Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean recommande de boire de six à huit verres d'eau par jour afin d'éviter la déshydratation. Il est aussi conseillé de rester au frais pendant les heures les plus chaudes de la journée et de réduire les efforts physiques.

D'après les informations de Sarah Pedneault