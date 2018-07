Un texte d’Alexandre Duval

« Depuis vendredi 20 h, il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour tout ce qui se trouve en haut du 47e parallèle », explique l’agente à la prévention et à l’information pour la SOPFEU, Émilie Bégin.

C'est donc dire que des sections de Portneuf, de la Capitale-Nationale, de Charlevoix et de L'Islet sont touchés par cette directive. Les contrevenants à s’exposent à des amendes qui oscillent de 500 $ à 50 000 $.

Même dans les secteurs qui ne sont pas touchés par cette interdiction, Mme Bégin recommande aux vacanciers de respecter la directive, simplement par prévention.

En raison des vacances de la construction, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) s’attend en effet à un nombre important de visiteurs en milieu forestier, ce qui pourrait augmenter le risque d’incendie.