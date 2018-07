Cette année, l'organisation du Festival Mosaïq voulait tester le terrain en organisant un défilé entre l'hôtel de ville de Moncton et le site du festival, au parc Riverain.

La réponse s'est avérée positive et a suscité une vague d'enthousiasme de la part des communautés culturelles de la région.

C'est extraordinaire, surtout que le défilé c'est une première cette année. Puis ce que je peux voir vraiment c'est que tout le monde a mis le paquet alors ça augure bien pour les années à venir , indique George Nammour, président du conseil d'administration de l'Association multiculturelle du Grand Moncton.

George Nammour, président du conseil d'administration de l'Association multiculturelle du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

Entre nouveaux arrivants et communauté bien établie, un élément ressortait samedi matin : la fierté de faire partie d'un ensemble solide, mais issu des quatre coins du globe.

Bogdan Dinu, membre de la communauté roumaine de Moncton. Photo : Radio-Canada

Ça fait un grand plaisir de se retrouver ici et de retrouver les autres communautés. On était déjà venu l'année dernière, mais cette année on participe aussi, donc c'est très plaisant , rapporte Bogdan Dinu, membre de la communauté roumaine de Moncton.

Adriana Campbell, membre de la communauté brésilienne de Moncton. Photo : Radio-Canada

Je suis ici depuis 24 ans et quand je suis arrivée, il n'y avait presque aucun étranger. Maintenant on voit toutes les cultures, on joue ensemble, on travaille ensemble et c'est très excitant d'être ici, je suis très fière d'être Brésilienne et Canadienne , dit pour sa part Adriana Campbell, membre de la communauté brésilienne de Moncton.

Neil Cabangangan, membre de la communauté philippine de Moncton. Photo : Radio-Canada

J'aime que le Canada célèbre la culture de tout le monde. Je sens que la diversité est vraiment valorisée ici et c'est agréable de vivre ici. Neil Cabangangan, membre de la communauté philippine de Moncton

Le succès qui ressort du premier défilé donne des idées à ses organisateurs pour la 15e édition, l'année prochaine.

C'était un test et je crois que le test est très concluant. Nous avons de grands projets pour les années à venir. Peut-être plus long sur la rue principale. La ville nous a offert plein de choses, mais on va garder ça pour l'année prochaine ,explique George Nammour.

Le Festival Multiculturel Mosaïq se poursuit jusqu'en soirée avec des spectacles culturels en tout genre qui, comme une courtepointe, proviennent d'un peu partout, mais sont solidement tissés.

Avec les informations de Mathieu Massé